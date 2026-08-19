Πουλήθηκε για 30 εκατ. ευρώ η McLaren F1 GTR του 1996

Η McLaren F1 GTR 1996 θα ήταν η ταχύτερη έκδοση του διάσημου αγωνιστικού αυτοκινήτου που κατασκευάστηκε ποτέ.

Για περίπου 30 εκατομύρια ευρώ (34.655.000 δολάρια) πουλήθηκε η θρυλική McLaren F1 GTR του 1996, σε δημοπρασία του οίκου RM Sotheby’s, στο πλαίσιο του Monterey Car Week.

Το πρωτοποριακό supercar της McLaren δεν είχε σχεδιαστεί ποτέ για αγωνιστική χρήση, όμως τα εξαρτήματα που προέρχονταν από τον κόσμο των αγώνων το μετέτρεψαν σε δύναμη που έπρεπε να υπολογίζεται για την πίστα.

Η McLaren F1 GTR 1996, όπως έγινε γνωστή, διέθετε προεκτάσεις του αμαξώματος τόσο εμπρός όσο και πίσω, καθώς και ένα πιο επιθετικό εμπρός splitter, το οποίο αύξανε σημαντικά την κάθετη δύναμη. Το κιβώτιο επωφελήθηκε από ένα ελαφρύ περίβλημα μαγνησίου, μαζί με ενισχυμένα εσωτερικά εξαρτήματα, συμβάλλοντας σε εξοικονόμηση βάρους 38 κιλών σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Η McLaren F1 GTR 1996 θα ήταν η ταχύτερη έκδοση του διάσημου αγωνιστικού αυτοκινήτου που κατασκευάστηκε ποτέ, ξεπερνώντας σε επιδόσεις ακόμη και την έκδοση «Long-Tail» του 1997. Όπως και το 1995, κατασκευάστηκαν μόλις εννέα αυτοκίνητα το1996, με πρώτο -και αναμφισβήτητα το πιο διάσημο και σημαντικό από όλα- το 10R.

McLaren F1 GTR 1996

Στα χέρια του Nick Mason

Ενώ τόσο το 01R όσο και το 10R παρέμειναν αρχικά στην κατοχή του εργοστασίου της McLaren, αποφασίστηκε ότι το 10R θα πωλούνταν απευθείας στον Nick Mason, τον διάσημο συλλέκτη και ντράμερ του θρυλικού rock συγκροτήματος Pink Floyd.

Λάτρης των αυτοκινήτων πολύ πριν γίνει διάσημος με τους Pink Floyd, ο Mason έχει δημιουργήσει εκτός σκηνής μια άψογη συλλογή από μερικά από τα σημαντικότερα αυτοκίνητα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων μια Ferrari 250 GTO, μια Maserati 250F, μια Bugatti Type 35, μια Jaguar D-Type,και μια Porsche 962.

Αφού μετατράπηκε για χρήση στον δρόμο απευθείας από τη McLaren και στη συνέχεια ταξινομήθηκε με την πινακίδα «K40 MCL» το 1999, το αυτοκίνητο δέχθηκε περαιτέρω μετατροπές από τον Paul Lanzante και την εταιρεία του, Lanzante Limited.

Ο Paul Lanzante, άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία τόσο στη McLaren όσο και στην F1, ήταν στο τιμόνι της ομάδας Kokusai Kaihatsu Racing στο Le Mans το 1995, οδηγώντας την ομάδα στη νίκη σε αυτό που ήταν και η δική του πρώτη συμμετοχή στον θρυλικό αγώνα. Το σασί 10R ήταν μία από τις πρώτες μετατροπές από τις περίπου 16 McLaren F1 GTR που τροποποιήθηκαν για χρήση στον δρόμο, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο για ένα από τα πλέον δοξασμένα αγωνιστικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1990. Κυρίαρχη δύναμη στην πίστα, επέστρεψε εκεί όπου ο δημιουργός της πάντα προόριζε να βρίσκεται: στον δρόμο.