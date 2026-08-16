Πόσο «πράσινα» είναι τελικά τα ηλεκτρικά; To MIT καταρρίπτει τον μεγαλύτερο μύθο

Το διάσημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT) ισχυρίζεται ότι τα ηλεκτρικά έχουν πράγματι χαμηλότερο μηδενικό αποτύπωμα σε σχέση με τα αυτοκίνητα με συμβατικούς κινητήρες.