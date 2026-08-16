Πόσο «πράσινα» είναι τελικά τα ηλεκτρικά; To MIT καταρρίπτει τον μεγαλύτερο μύθο

Το διάσημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT) ισχυρίζεται ότι τα ηλεκτρικά έχουν πράγματι χαμηλότερο μηδενικό αποτύπωμα σε σχέση με τα αυτοκίνητα με συμβατικούς κινητήρες.
Ένα από τα πιο γνωστά επιχειρήματα κατά των ηλεκτρικών οχημάτων είναι πως δεν είναι τόσο φιλικά προς το περιβάλλον όσο παρουσιάζονται και ότι απλώς, σε σχέση με τα συμβατικά, μετατοπίζουν τη ρύπανση από την εξάτμιση του αυτοκινήτου στην καμινάδα ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (MIT), η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research Letters, έρχεται να καταρρίψει πλήρως αυτόν τον ισχυρισμό.
Περιλαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους
Η συγκεκριμένη ανάλυση ξεχωρίζει επειδή συμπεριέλαβε μια πληθώρα μεταβλητών που συνήθως παραβλέπονται σε παρόμοιες συζητήσεις. Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν στη θεωρητική κατανάλωση, αλλά εξέτασαν τις περιοχές όπου ζουν οι οδηγοί, την τοπική σύνθεση του ηλεκτρικού δικτύου, τους τύπους των οχημάτων, τις πραγματικές αποστάσεις που διανύονται καθημερινά, ακόμη και τις κλιματικές συνθήκες και τις θερμοκρασίες που επηρεάζουν την απόδοση των μπαταριών.
Συνυπολογίζοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, από την εξόρυξη υλικών και τη κατασκευή της μπαταρίας, μέχρι την παραγωγή του καυσίμου ή του ρεύματος, τα ευρήματα έδειξαν ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώνουν τις εκπομπές ρύπων κατά 40% έως 60% στις περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα.
Η μεγάλη διαφορά στην αποδοτικότητα
Η αιτία για αυτή την υπεροχή συμπυκνώνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι εγγενώς μη αποδοτικοί, καθώς σπαταλούν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του καυσίμου σε μορφή θερμότητας.
Αντίθετα, αν και υπάρχουν απώλειες ενέργειας κατά την παραγωγή και μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, οι ηλεκτροκινητήρες αξιοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που λαμβάνουν. Ακόμη και στις περιοχές όπου το ηλεκτρικό δίκτυο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα, η διαφορά υπέρ των ηλεκτρικών οχημάτων μικραίνει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξαφανίζεται.
Συμπέρασμα
Ασφαλώς, η μελέτη δεν ισχυρίζεται ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ζητήματα όπως η εξόρυξη σπάνιων γαιών, η χρήση νερού, η ανακύκλωση των μπαταριών και η σταθερότητα των δικτύων παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις που απαιτούν αντιμετώπιση.
Ωστόσο, όσον αφορά τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: ακόμη και όταν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ορυκτά καύσιμα, τα ηλεκτρικά δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον περισσότερο από τα αυτοκίνητα βενζίνης και diesel.