Πράσινο φως από 7 χώρες της Ευρώπης για το FSD της Tesla – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η Γαλλία, η οποία τον Ιούλιο είχε εκφράσει προβληματισμούς σχετικά με ενδεχόμενες εγκρίσεις λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ξεκίνησε τις δοκιμές δύο αυτοκινήτων εξοπλισμένων με FSD.

Η Τσεχία ενέκρινε προσωρινά τη Δευτέρα το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Full Self-Driving (FSD) της Tesla, ανατρέποντας την προηγουμένως επιφυλακτική στάση της σχετικά με ζητήματα που περιλάμβαναν τη συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας και την επίβλεψη από τον οδηγό.

Το υπουργείο βασίστηκε στην εμπειρία από άλλες χώρες, σε πρόσθετα ευρωπαϊκά δεδομένα και σε δικλίδες ασφαλείας για την παρακολούθηση του συστήματος.

«Η αποσαφήνιση συγκεκριμένων ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη λειτουργία του συστήματος ήταν καθοριστική για την απόφαση της Τσεχίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Tesla δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι η διάθεση του συστήματος στη χώρα θα ξεκινήσει σύντομα.

Η απόφαση ακολουθεί την προσωρινή έγκριση του συστήματος από την ολλανδική ρυθμιστική αρχή RDW τον Απρίλιο.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Σλοβενία και η Εσθονία, έχουν εγκρίνει τη χρήση του συστήματος νωρίτερα φέτος.

Στη Σλοβενία, οι ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν προσωρινά στις αρχές Απριλίου τη χρήση του λογισμικού στους δρόμους της Ολλανδίας, καθιστώντας την πρώτη χώρα της ΕΕ που επιτρέπει το FSD.

Εκτός από την Τσεχία και τη Σλοβενία, άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες έχουν εγκρίνει το σύστημα υποβοήθησης οδηγού της Tesla – Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Εσθονία, Λιθουανία– ενώ η Φινλανδία και η Ελλάδα έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο έγκρισης, σύμφωνα με το Reuters.

Η Γαλλία, η οποία τον Ιούλιο είχε εκφράσει προβληματισμούς σχετικά με ενδεχόμενες εγκρίσεις λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ξεκίνησε τις δοκιμές δύο αυτοκινήτων εξοπλισμένων με FSD, μετά από αυτό που ο υπουργός Μεταφορών της χώρας χαρακτήρισε «εποικοδομητική ανταλλαγή» με τον Musk.

Το Full Self-Driving (με επίβλεψη) περιλαμβάνει μια σειρά δυνατοτήτων υποβοήθησης οδηγού, οι οποίες επιτρέπουν στα οχήματα Tesla να οδηγούνται σχεδόν οπουδήποτε υπό την ενεργή επίβλεψη του οδηγού.

Η λειτουργία επιτρέπει στο όχημα να πλοηγείται σε δρόμους της πόλης, να κινείται σε διασταυρώσεις, να κάνει αλλαγές λωρίδων και άλλα, ενώ «μαθαίνει» μέσω ενός τεράστιου όγκου δεδομένων από πραγματικές συνθήκες οδήγησης.