«Πράσινο φως» για την κατασκευή σήραγγας 16 χλμ. κάτω από τον Βραχμαπούτρα

Το έργο θα συνδυάζει οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές σε έναν ενιαίο υποθαλάσσιο διάδρομο.

Η πολιτεία Assam στην Ινδία, πρόκειται να αποκτήσει μια σημαντική νέα οδική και σιδηροδρομική σύνδεση κάτω από τον ποταμό Βραχμαπούτρα μέσω μιας υποθαλάσσιας σήραγγας, με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ των βόρειων και νότιων περιοχών της πολιτείας.

Το έργο θα συνδυάζει οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές σε έναν ενιαίο υποθαλάσσιο διάδρομο και αναμένεται να ενισχύσει την πρόσβαση σε σημαντικούς προορισμούς σε ολόκληρη τη βορειοανατολική Ινδία.

Το έργο έχει πλέον προχωρήσει στο στάδιο της πρόσκλησης προσφορών για την κατασκευή του, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίησή του.

Υποθαλάσσια σήραγγα Βραχμαπούτρα

Η υποθαλάσσια σήραγγα του Βραχμαπούτρα αποτελεί μέρος του διαδρόμου Gohpur-Numaligarh στο Assam, ο οποίος θα έχει μήκος περίπου 33,7 χιλιομέτρων.

Το υποθαλάσσιο τμήμα θα έχει μήκος 15,79 χιλιόμετρα και θα αποτελείται από δύο σωλήνες. Κάθε σωλήνας θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ ένας από τους δύο θα διαθέτει επίσης σιδηροδρομική υποδομή.

Το υποθαλάσσιο τμήμα θα κατασκευαστεί με τη χρήση τεχνολογίας Tunnel Boring Machine (TBM).

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Ποταμός Βραχμαπούτρα

Διάδρομος Gohpur-Numaligarh

Ο νέος διάδρομος θα προσφέρει μια συντομότερη και πιο άμεση διαδρομή μεταξύ Gohpur και Numaligarh. Σήμερα, η οδική απόσταση μεταξύ των δύο περιοχών είναι περίπου 240 χιλιόμετρα.

Το έργο αναμένεται να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού, καθιστώντας παράλληλα πιο αποτελεσματική τη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Θα βελτιώσει επίσης την οδική σύνδεση με το Arunachal Pradesh, το Nagaland και άλλες περιοχές της βορειοανατολικής Ινδίας.

Το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματωθεί στα υφιστάμενα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και στις δύο πλευρές του Βραχμαπούτρα. Από την πλευρά του Gohpur, ο διάδρομος θα συνδεθεί με το σιδηροδρομικό τμήμα Rangia-Mukongselek. Από την πλευρά του Numaligarh, θα συνδεθεί με τη γραμμή Furkating-Mariani.

Ο διάδρομος θα βελτιώσει επίσης την πρόσβαση σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και εσωτερικές πλωτές οδούς, υποστηρίζοντας τη μετακίνηση μέσω διαφορετικών μέσων μεταφοράς.

Αναμένεται επίσης να βελτιώσει την πρόσβαση σε αρκετά οικονομικά, εφοδιαστικά και τουριστικά κέντρα του Assam. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Εθνικό Πάρκο Kaziranga και ο αρχαιολογικός χώρος Deopahar.