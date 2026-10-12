«Πράσινο φρένο» από Τραμπ: Χαμηλότερα όρια οικονομίας καυσίμου για τα νέα αυτοκίνητα

Τα νέα πρότυπα θα μειώσουν το κόστος των νέων οχημάτων, αλλά θα αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για δεκαετίες.

Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ οριστικοποίησε σημαντικά χαμηλότερα πρότυπα οικονομίας καυσίμου για τα οχήματα, στο τελευταίο εγχείρημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενθαρρύνει τις πωλήσεις οχημάτων με κινητήρες βενζίνης και να ανατρέψει την προσπάθεια του πρώην προέδρου Biden για μεγαλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα.

Τα νέα πρότυπα θα μειώσουν το κόστος των νέων οχημάτων, αλλά θα αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για δεκαετίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου.

Οι οδηγοί στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν από τις αρχές της αμερικανοϊσραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, σημαντικά υψηλότερες τιμές καυσίμων, σημειώνει το Reuters.

Το υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι οριστικοποιεί έναν μέσο όρο 14,7 χλμ. ανά λίτρο έως το 2031, έναντι 21,4 χλμ. ανά λίτρο που προβλεπόταν επί Biden.

Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών (USDOT) δήλωσε ότι ο κανονισμός θα μειώσει το μέσο κόστος συμμόρφωσης των κατασκευαστών κατά 1.289 δολάρια ανά όχημα (περίπου 1.150 ευρώ), αλλά θα αυξήσει το κόστος καυσίμων κατά περισσότερα από 1.600 δολάρια (1.400 ευρώ) κατά τη διάρκεια ζωής των οχημάτων.

Αύξηση της κατανάλωσης βενζίνης

Το USDOT ανέφερε ότι με τα νέα πρότυπα θα αυξηθεί η κατανάλωση βενζίνης κατά 4,6% έως το 2050, ενώ ταυτόχρονα θα στηριχθούν οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων.

Το 2024, η κυβέρνηση Βiden θέσπισε κανόνες με στόχο να ωθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα, ώστε να ανταποκριθούν στα αυξανόμενα πρότυπα οικονομίας καυσίμου. Ο Biden αύξησε την απαιτούμενη αποδοτικότητα καυσίμου για τα αυτοκίνητα κατά 8% ετησίως για τα μοντέλα των ετών 2024 και 2025, κατά 10% για το 2026 και κατά 2% ετησίως από το 2027 έως το 2031.

Οι νέοι κανόνες θα τερματίσουν επίσης, από το 2028, την εμπορία πιστώσεων μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών (επιχειρηματική συμφωνία κατά την οποία ένας προμηθευτής επιτρέπει στον πελάτη του να παραλάβει αγαθά ή υπηρεσίες και να τα πληρώσει σε μεταγενέστερη, προκαθορισμένη ημερομηνία), η οποία προηγουμένως αποτελούσε σημαντική πηγή εσόδων για κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η Tesla και η Rivian.

Η Alliance for Automotive Innovation, ο κλαδικός φορέας που εκπροσωπεί τη General Motors, την Toyota, τη Volkswagen, τη Hyundai, τη Ford και άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «έλαβε τη σωστή απόφαση, ώστε να ευθυγραμμίσει καλύτερα τα πρότυπα οικονομίας καυσίμου με τη νομοθεσία και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς».

Ο φορέας πρόσθεσε ότι οι κανόνες της κυβέρνησης Biden «ουσιαστικά απαιτούσαν τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, κάτι που δεν ήταν σε ευθυγράμμιση με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση των πελατών».

Η περιβαλλοντική οργάνωση Sierra Club δήλωσε ότι θα αγωνιστεί κατά της χαλάρωσης των προτύπων οικονομίας καυσίμου από τον Τραμπ. «Οι Αμερικανοί χρειάζονται ανακούφιση από το υψηλό κόστος, αλλά αντί γι’ αυτό ο Τραμπ δίνει στις αυτοκινητοβιομηχανίες ελευθέρας στην ρύπανση και στέλνει τον λογαριασμό στις οικογένειες -στην αντλία καυσίμων και στην υγεία τους», ανέφερε.

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει μια πολυμέτωπη προσπάθεια για να διευκολύνει την πώληση οχημάτων που κινούνται με βενζίνη και πέρσι κατάργησε την ομοσπονδιακή φορολογική πίστωση ύψους 7.500 δολαρίων (6.600 ευρώ) για την αγορά νέων ηλεκτρικών οχημάτων. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) τον Φεβρουάριο ανακάλεσε επιστημονικό πόρισμα σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και κατάργησε τα ομοσπονδιακά πρότυπα για τις εκπομπές καυσαερίων από αυτοκίνητα και φορτηγά.