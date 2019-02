Πρεμιέρα για το καινοτόμο Citroen Ami One Concept

Το Ami One Concept είναι ένα 2θέσιο όχημα - η Citroen αποφεύγει να το χαρακτηρίσει ως "αυτοκίνητο" επιλέγοντας στις περιγραφές της τη λέξη "αντικείμενο"! – το οποίο θα μπορεί να οδηγηθεί σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης ακόμα και από οδηγούς που δεν κατέχουν δίπλωμα οδήγησης. Το μήκος του είναι μόλις 2,5 μ., και χάρη στη λιτή κατασκευαστική φιλοσοφία του, η οποία προσφέρει πολλές εξατομικευμένες επιλογές, ζυγίζει μόλις 450 κιλά. Φυσικά, είναι ηλεκτροκίνητο, με τη μικρή μπαταρία (ιόντων λιθίου) αποθήκευσης της ενέργειας να βρίσκεται εγκατεστημένη στο δάπεδο εξασφαλίζοντας σε αστικό περιβάλλον μία αυτονομία κίνησης της τάξης των 100 χλμ. Σύμφωνα με τους Γάλλους, η τελική ταχύτητα που θα μπορεί να αναπτύσσει το Ami One Concept δεν υπερβαίνει τα 45 χλμ./ώρα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Citroen, πρόκειται για ένα όχημα με πλάτος και ύψος που αγγίζουν και στις δύο περιπτώσεις τα 1,5 μ. που απευθύνεται σε νέους με ηλικία από 16 έως και 30 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν - και όχι να έχουν στην κατοχή τους - στην καθημερινότητα ένα χαμηλού κόστους μεταφορικό μέσο. Για το λόγο αυτό, το Ami One Concept είναι το ιδανικό, σύμφωνα με τους Γάλλους, διασυνδεδεμένο αστικό όχημα που στο εγγύς μέλλον θα μπορεί να επανδρώσει στόλους car-sharing.

«Η Citroen σχεδίασε το Ami One Concept ως εναλλακτική λύση απέναντι στις δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία, τρένα κ.λπ.) και σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως τα ηλεκτρικά σκούτερ», δηλώνουν χαρακτηριστικά οι δημιουργοί του.

Και προσθέτουν:

«Πιστό στη φιλοσοφία της μάρκας "Inspired by You" το Ami One Concept βασίζεται σε ένα 100% ψηφιακό οικοσύστημα. Προσφέρει καινοτόμες "on demand" υπηρεσίες επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν εύκολα την περίοδο χρήσης που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους. Η ψηφιακή εμπειρία συνεχίζεται με μια ειδική εφαρμογή για τη διαχείριση του οχήματος και των ταξιδιών των χρηστών».

Σήμα κατατεθέν της κατασκευής είναι οι δύο πόρτες, που είναι ίδιες μεταξύ τους, με εκείνη του οδηγού, όμως, να ανοίγει με αντίθετη φορά από την αντίστοιχη του συνοδηγού. Για λόγους ευκολίας στην «γέννηση» του οχήματος, και φυσικά για μειωμένο κόστος, οι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες είναι οι ίδιοι, κάτι που ισχύει για τα εμπρός και πίσω φτερά. Η ίδια λογική ακολουθείται και με τα «ανεστραμμένης» σχεδίασης φωτιστικά σώματα καθώς και με τα πλευρικά πάνελ.

Εξίσου λιτό είναι και το εσωτερικό του «αντικειμένου», το οποίο μπορεί να είναι διαρκώς on-line. Το κάθισμα του συνοδηγού είναι «σταθερό», τα δε παράθυρά δεν διαθέτουν μηχανισμούς - μπορούν απλά να είναι είτε ανοιχτά είτε κλειστά - ενώ το «παρών» δίνει και μια υφασμάτινη οροφή, η οποία παραπέμπει, σύμφωνα με τους Γάλλους, σε εκείνη του 2CV._Χ.Α.