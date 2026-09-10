Πρεμιέρα για τα ρομποταξί στο Λονδίνο με Ford Mustang Mach-E (+video)

Τα αυτοκίνητα είναι αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, εξοπλισμένα με την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Wayve.

Τα αυτόνομα ρομποταξί είναι πλέον διαθέσιμα για το κοινό στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τις 3 Σεπτεμβρίου, οι πελάτες της Uber που ζητούν ένα ταξίδι UberX, Uber Electric ή Uber Comfort στο Λονδίνο μπορούν να αντιστοιχιστούν με ένα αυτόνομο όχημα με κινητήρα Wayve χωρίς επιπλέον κόστος.

Τα αυτοκίνητα είναι αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Ford Mustang Mach-E, εξοπλισμένα με την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Wayve, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού τεχνητής νοημοσύνης και μιας σειράς αισθητήρων που έχουν σχεδιαστεί για να ερμηνεύουν το οδικό περιβάλλον.

Κυρίως, η υπηρεσία αρχικά επιβλέπεται. Ένας εκπαιδευμένος οδηγός ιδιωτικής μίσθωσης με άδεια από την Transport for London (TFL) θα βρίσκεται στο όχημα και θα είναι σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο εάν χρειαστεί.

Αυτό καθιστά την πρόσφατη κυκλοφορία μια σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν πρόκειται ακόμη για την άφιξη αμιγώς αυτόνομων ταξί στους δρόμους του Λονδίνου.

Πώς λειτουργούν τα αυτόνομα ρομποτικά ταξί του Λονδίνου

Για τους επιβάτες, η διαδικασία κράτησης παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Οι διαδρομές ζητούνται μέσω της εφαρμογής Uber, με τους επιλέξιμους πελάτες να μπορούν να λάβουν ένα αυτόνομο όχημα με κινητήρα Wayve.

Μόλις εισέλθουν στο όχημα, το αυτόνομο σύστημα ελέγχει το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με τον ανθρώπινο χειριστή να επιβλέπει, ώστε να μπορεί να παρέμβει όταν κριθεί απαραίτητο.

Η Uber ανέφερε ότι τα οχήματα μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο το Λονδίνο, με τα αεροδρόμια να εξαιρούνται από την αρχική υπηρεσία.

Η κυκλοφορία θα είναι επίσης σχετικά μικρή στην αρχή. Αυτό έχει σημασία επειδή δεν πρόκειται για μια κατάσταση όπου χιλιάδες αυτόνομα ταξί εισάγονται ξαφνικά σε όλη την πρωτεύουσα.

Ο αριθμός των οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τη ζήτηση και την ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου.

Εν τω μεταξύ, η Waymo έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμές με αυτόνομα οχήματα στους δρόμους του Λονδίνου με στόχο να ξεκινήσει τις δικές της διαδρομές μέσα 2026 χωρίς να χρησιμοποιεί οδηγούς ασφαλείας.

Επιπλέον, η Baidu σε συνεργασία με την Lyft έχει επίσης ξεκινήσει δοκιμές στη βρετανική πρωτεύουσα.