Πρεμιέρα για την Lancia Gamma – Έρχεται έκδοση HF Integrale

Η Lancia Gamma επιστρέφει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Στη διάρκειας πάνω από έναν αιώνα ιστορία της Lancia, υπάρχει ένα όνομα που έχει συνδεθεί με την ιταλική κομψότητα: η Gamma.

Σήμερα, 50 χρόνια αργότερα, το όνομα αυτό επιστρέφει στο προσκήνιο για χάρη ενός crossover fastback, το οποίο θα κάνει ντεμπούτο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Με διαστάσεις 4,67 μέτρα μήκος, 1,89 μέτρα πλάτος και 1,63 μέτρα ύψος, το νέο μοντέλο σηματοδοτεί την επιστροφή της μάρκας στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς, συγκεκριμένα στην κατηγορία C-SUV, η οποία αποτελεί την κατηγορία με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη και τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ιταλία.

Σχεδιασμένη για την ευρωπαϊκή αγορά και κατασκευασμένη στην Ιταλία, η νέα Gamma βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis και είναι το αποτέλεσμα μιας μοναδικής συνταγής που συντίθεται από στοιχεία όπως είναι το fastback αμάξωμα, ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας 0,25 και η ευρύχωρη καμπίνα της.

Η πρακτικότητα της καμπίνας είναι εξίσου εντυπωσιακή, διαθέτοντας κορυφαίο στην κατηγορία χώρο αποσκευών 560 λίτρων και 25% περισσότερο χώρο για τα πόδια των επιβατών της δεύτερης σειράς. Όλα αυτά συμπληρώνονται από ένα πακέτο βασικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει δύο οθόνες 10 ιντσών και 16 ιντσών, δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2, το σύστημα SALA PRO, τις λειτουργίες Relax, Energize και Entertainment, καθώς και φυσική αναγνώριση φωνής μέσω του SALA HUB.

Ηλεκτρική και ήπια υβριδική

Στη γκάμα κινητήρων της Gamma υπάρχουν αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις που προσφέρουν αυτονομία έως 746 χιλιόμετρα αλλά και mild hybrid επιλογές. Στην πρώτη περίπτωση, οι εκδόσεις ισχύος φτάνουν τα 230 και τα 245 άλογα, ενώ ο ανεφοδιασμός με ενέργεια πετυχαίνεται μέσα σε 27 λεπτά για το 20-80%.

Η ήπια υβριδική επιλογή αφορά έναν κινητήρα βενζίνης με σύστημα 48V που αποδίδει 145 ίππους και προσφέρει αυτονομία 1.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη μάρκα.

Η Gamma HF Integrale

Η Lancia ανακοινώνει επίσης πως η Gamma θα προσφερθεί και σε έκδοση HF Integrale, θέλοντας να συνδυάσει τις επιδόσεις με την φινέτσα που ανέκαθεν χαρακτήριζε την ιταλική φίρμα.

Θα αποδίδει 350 ίππους, οι οποίοι θα αυξάνονται σε 375 όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη πάνω από το 90%, θα είναι τετρακίνητη και θα μπορεί να πετυχαίνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 5,1 δευτερόλεπτα, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τα 509 Nm ροπής. Η ηλεκτρική αυτονομία θα φτάνει τα 676 χιλιόμετρα.