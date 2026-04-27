Πρεμιέρα για το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron

Το ηλεκτρικό Audi Q4 e-tron δέχθηκε αναβαθμίσεις σε ποιότητα, τεχνολογία, αισθητική και έρχεται με περισσότερη δύναμη και αυτονομία να προσφέρει ακόμα πιο ολοκληρωμένο πακέτο.

Το Q4 e-tron, το εισαγωγικό μοντέλο στα ηλεκτρικά της Audi πέρασε στην επόμενη φάση της ζωής του, που το βρίσκει να έχει περισσότερη τεχνολογία, με νέο εσωτερικό, πιο χρηστικό σύστημα πολυμέσων, αλλά και βελτιωμένη αποδοτικότητα, που του επιτρέπει να διανύει περισσότερα χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση, διαθέτοντας παράλληλα πιο ισχυρή και γρήγορη φόρτιση.

Πιο αναλυτικά, στο εσωτερικό του ανανεωμένου Q4 e-tron έχει πραγματοποιηθεί άλμα προόδου όσον αφορά την άνεση, την τεχνολογία και την ποιότητα. Την ψηφιακή εικόνα του υποστηρίζουν εμφατικά οι οθόνες, που στη νέα γενιά μπορεί να είναι έως και τρεις. Αυτή του πίνακα οργάνων έχει διαγώνιο 11,9 ίντσες, ενώ του infotainment είναι 12,8 ιντσών. Στην τελευταία τα πλακίδια έχουν μεγαλύτερο μέγεθος για να είναι πιο ευδιάκριτα.

Επιπλέον για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία διατίθεται για τον συνοδηγό. Με μέγεθός 12 ίντσες είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί σε μοντέλο της Audi. Όταν δεν χρησιμοποιείται διαθέτει εξατομικευμένη εικόνα αναμονής, με την περιοχή να εμπλουτίζεται με διακοσμητικές επιφάνειες. Το head-up display είναι επαυξημένης πραγματικότητας και προβάλει εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού, σε απόσταση 10 περίπου μέτρων, όλες τις πληροφορίες.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το Q4 e-tron παραμένει ευρύχωρο και άνετο, διαθέτοντας και αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα, που φτάνουν τα 25 λίτρα στο σύνολο. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο από 515 έως 1.487 λίτρα, με την πόρτα να είναι ηλεκτρική, για μεγαλύτερη ευκολία. Παράλληλα διαθέσιμες είναι τέσσερις υποδοχές φόρτισης smartphone, δύο επαγωγικές, με ισχύ 15 Watt και ψύξη και δύο ακόμα μέσα στο υποβραχιόνιο, ενώ προαιρετικά διαθέσιμες είναι και δύο ακόμα για τους πίσω επιβάτες.

Το νέο One Connected Infotainment αναβαθμίζει τις λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας, με τον ψηφιακό βοηθό Audi Assistant να επιτρέπει και φωνητικές εντολές, απατώντας παράλληλα και σε συνεργασία με το ChatGPT, σε ερωτήσεις σχετικές με το όχημα. Αναβαθμισμένη είναι και η ποιότητα, με μαλακά υλικά να ντύνουν τις πόρτες και το ταμπλό σε όλη του την επιφάνεια και σε επίπεδο εικόνας διαθέσιμος είναι ατμοσφαιρικός φωτισμός.

Βελτιωμένη αποδοτικότητα

Το ανανεωμένο Q4 e-tron είναι δαθέσιμο σε δύο τύπους αμαξώματος, SUV και Sportback, με μπαταρίες χωρητικότητας από 63 kWh (59 kW καθαρής χωρητικότητας) έως και 82 kWh (77 kW καθαρής χωρητικότητας). Όλες οι εκδόσεις, είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς, είτε και στους τέσσερις, συνδυάζονται με ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη στον πίσω άξονα, σε δύο εκδόσεις ισχύος, με σημαντικές βελτιώσεις, για βελτιωμένη αποδοτικότητα σε ποσοστό 10%, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Οι εκδόσεις με τις οποίες είναι διαθέσιμο το ανανεωμένο Q4 e-tron είναι τέσσερις και αφορούν τόσο το SUV όσο και το Sportback αμάξωμα. Πιο συγκεκριμένα είναι: e-tron, e-tron performance, e-tron quattro και e-tron quattro performance. Σε επίπεδο ισχύος, αποδίδει από 150 kW (204 ίπποι) έως 250 kW (340 ίπποι), με τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 180 χλμ./ώρα στις πιο γρήγορες εκδόσεις και την επιτάχυνση των Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance να είναι 5,4 δευτερόλεπτα.

Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 440 χιλιόμετρα για το Q4 SUV e-tron και τα 451 χιλιόμετρα για το Q4 Sportback e-tron. Στην έκδοση performance, η αυτονομία φτάνει τα 578 χιλιόμετρα για το SUV και τα 592 χιλιόμετρα για το Sportback. Στις εκδόσεις quattro, η αυτονομία φτάνει έως τα 558 χιλιόμετρα για το SUV και τα 573 χιλιόμετρα για το Sportback, ενώ στις εκδόσεις quattro performance έως τα 541 και 554 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC κυμαίνεται από 160 έως 185 kW, ανάλογα με την έκδοση. Έτσι, η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 27 λεπτά σε επιλεγμένες εκδόσεις, ενώ στο Q4 Sportback e-tron quattro performance μπορούν να προστεθούν έως 185 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης.

Για πρώτη φορά μοντέλο της Audi υποστηρίζει τη δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Έτσι, η μπαταρία δεν αποθηκεύει απλώς ενέργεια, αλλά μπορεί και να την επιστρέψει προς εξωτερικές συσκευές (V2L) ή και στο σπίτι (V2H). Αυτό το τελευταίο (σπίτι) ισχύει όμως (αρχικά τουλάχιστον) για επιλεγμένες αγορές, όπως της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας.

Αισθητικά, διακρίνεται για την ενιαία μάσκα Singleframe, η οποία πλέον είναι βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος. Η έκδοση S line διαθέτει ματ στοιχεία στους προφυλακτήρες προκειμένου να αναβαθμίσει την σπορ εικόνα, ενώ οι λειτουργικοί αεραγωγοί φροντίζουν για την ψύξη των εμπρός τροχών. Τρία νέα χρώματα και πέντε νέα σχέδια ζαντών είναι επιπλέον διαθέσιμα για να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης. Ξεχωριστό καθιστούν επιπλέον το ανανεωμένο Q4 e-tron και τα φώτα LED, με τη νέα ψηφιακή υπογραφή, που ρυθμίζεται μέσα από το σύστημα MMI.

Ασφάλεια

Όσον αφορά την ασφάλεια και την άνεση, το ανανεωμένο q4 e-tron διαθέτει ένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου, υπάρχουν τα πακέτα Tech, Tech plus και Tech pro. Από την εισαγωγική έκδοση περιλαμβάνονται parking system plus με ένδειξη απόστασης, cruise control με περιοριστή ταχύτητας και προεγκατάσταση για adaptive cruise control, σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας με emergency assist, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, προειδοποίηση προσοχής και κόπωσης με παρακολούθηση οδηγού, καθώς και active front assist με λειτουργίες αποφυγής, υποβοήθησης στροφής, προειδοποίησης διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, για ακόμη μεγαλύτερη άνεση, διατίθεται το adaptive driving assistant plus. Το σύστημα υποστηρίζει την επιτάχυνση, την πέδηση, τη διατήρηση ταχύτητας και απόστασης, καθώς και την καθοδήγηση στη λωρίδα. Σε ταχύτητες άνω των 90 χλμ./ώρα, μπορεί επίσης να υποβοηθήσει την αλλαγή λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο. Ο οδηγός ενεργοποιεί τη λειτουργία μέσω του MMI. Το σύστημα χρησιμοποιεί σύμβολα βέλους στον πίνακα οργάνων και στο head-up display για να δείξει εάν είναι δυνατή η αλλαγή λωρίδας. Μόλις ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας, το σύστημα υποβοηθά ενεργά.

Με τη χρήση online δεδομένων, το adaptive driving assistant plus μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της λωρίδας ακόμη και χωρίς ορατές διαγραμμίσεις, αυξάνοντας την άνεση σε επαρχιακούς δρόμους και σε αστικές διαδρομές. Η χρήση online δεδομένων περιλαμβάνεται για τρία χρόνια μετά την παράδοση του οχήματος.

Οι προαιρετικές λειτουργίες trained parking, reverse assist, park assist plus και οι τέσσερις περιμετρικές κάμερες ευρείας γωνίας προσφέρουν πρόσθετη ευκολία, ιδιαίτερα στην πόλη. Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας εμφανίζει πλέον και προειδοποιητικές πινακίδες, όπως παραχώρηση προτεραιότητας, έργα, πεζοί, ζώα και σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Στην αγορά

Τα ανανεωμένα Audi Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης από το Μάιο, ενώ οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Ενδεικτικά, η τιμή της έκδοσης Q4 SUV e-tron με μπαταρία 63 kWh στη Γερμανία ξεκινάει από τα 47.500 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη του Q4 Sportback e-tron ορίζεται στα 49.450 ευρώ. Αντίστοιχα, με τη μεγάλη μπαταρία (82 kWh) η τιμή διαμορφώνεται στα 53.500 ευρώ και 55.450 ευρώ. Όσον αφορά την ελληνική αγορά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι να ανακοινωθούν οι εκδόσεις, οι τιμές και η διάθεση του μοντέλου.