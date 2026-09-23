Πρεμιέρα για το ηλεκτρικό Nissan Pixo

Το Pixo επιστρέφει στη γκάμα της Nissan, παραμένοντας ένα μικρό ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης, αλλά αυτή τη φορά είναι αμιγώς ηλεκτρικό.

Η Nissan επαναφέρει στη γκάμα της το μικρό αυτοκίνητο πόλης που όλοι γνωρίζαμε με την ονομασία Pixo. Ένα αυτοκίνητο που, στην αρχική του μορφή έκανε πρεμιέρα το 2009 και διακρίνονταν για τις συμπαγείς διαστάσεις του, με μήκος μόλις 3,5 μέτρα και κινητήρα ενός λίτρου, με ξεκάθαρη αστική τοποθέτηση.

Μετά από 17 χρόνια η ιαπωνική εταιρεία το λανσάρει εκ νέου, παραμένοντας ένας εκπρόσωπος της κατηγορίας A, αλλά με σημαντικές αλλαγές. Σημαντικότερη όλων η ηλεκτρική του φύση, αφού θα είναι διαθέσιμο μόνο ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Προϊόν συνεργασίας με τη Renault, όπως μαρτυρά και η σιλουέτα του, αλλά με αλλαγές στα σημεία που του προσδίδουν μια ξεχωριστή ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα το εμπρός μέρος, όσο και το πίσω του νέου Pixo, με τα ιδιαίτερης σχεδίαση φωτιστικά σώματα, ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή του Renault Twingo, με τους ανθρώπους της ιαπωνικής φίρμας να τονίζουν ότι διαθέτει το DNA της Nissan.

Οι λεπτομέρειες από pixel, που συναντάμε στην αναγραφή του ονόματος στο πίσω μέρος, στις ζάντες, αλλά και στο κάτω μέρος του πλαισίου του κρυστάλλου της πέμπτης πόρτας, προσδίδουν αναμφίβολα μια ξεχωριστή νότα και έναν πιο νεανικό χαρακτήρα στο Pixo.

Μεγαλύτερο

Το νέο Nissan Pixo μεγάλωσε σημαντικά, αφού πλέον έχει μήκος 3.796 χλστ. Όσον αφορά το πλάτος του είναι 1.737 χλστ. και το ύψος του είναι 1.519 χλστ., με το μεταξόνιο να είναι 2.492 χλστ. Σε κάθε περίπτωση διατηρεί τον υψηλό δείκτη ευελιξίας που χαρακτήριζε και τον προκάτοχό του, με κύκλο στροφής μόλις 9,9 μέτρα.

Εξάλλου, όπως και η ίδια η Nissan διατείνεται, το νέο Pixo έχει σχεδιαστεί πάνω στο τρίπτυχο που το θέλει: Ευέλικτο, Πρακτικό, Συνδεδεμένο. Ένα αυτοκίνητο που έχει ως στόχο να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη και να τις αστικές μετακινήσεις παιχνίδι.

Ευρύχωρο

Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εργονομία, αλλά και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων διαστάσεων. Ως αποτέλεσμα το Pixo παρά τις μικρές διαστάσεις του, προσφέρει αξιόλογους χώρους για τους επιβαίνοντες. Συνοδεύεται με μια ανάλαφρη εικόνα, χωρίς υπερβολές που κουράζουν το μάτι.

Το αντίθετο μάλιστα, αφού το νέο Pixo είναι ευχάριστο, με αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα, αλλά και τεχνολογία που καθιστούν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Οι δύο ψηφιακές οθόνες, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων, ενισχύουν την τεχνολογική εικόνα του αστικού μοντέλου, ενώ συνοδεύεται από ενσωματωμένο σύστημα Google Gemini.

Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο που φτάνει έως και τα 362 λίτρα, όταν τα πίσω καθίσματα που μετακινούνται κατά το διαμήκη άξονα είναι τραβηγμένα εμπρός. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και ένας έξυπνος χώρος 50 λίτρων, κάτω από το πάτωμα, που μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση τα καλώδια φόρτισης και όχι μόνο. Επιπλέον, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η τιμή αυτή εκτοξεύεται στα 1.222 λίτρα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια, με το νέο Pixo να διαθέτει 24 συστήματα ADAS. Μεταξύ άλλων έχει: προσαρμοζόμενο cruise control, διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώριση «τυφλού» σημείου στο πλάι, αλλά και οδήγηση one-pedal, με paddles στο τιμόνι για ρύθμιση της ανάκτησης της ενέργειας.

Επιπλέον, προσφέρει και σύστημα hands free parking, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να παρκάρει χωρίς να απαιτείται ο χειρισμός από τον οδηγό. Έχει κάμερα οπισθοπορείας, 12 αισθητήρες παρκαρίσματος και αυτόματη πέδηση ανάγκης, εμπρός και πίσω.

Με μεγάλη αυτονομία

Το νέο Pixo εφοδιάζεται με μια μπαταρία LFP χωρητικότητας 27 kWh που προσφέρει αυτονομία έως 259 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο μετρήσεων WLTP, έχοντας μέση κατανάλωση 12,4 kWh/100 χλμ..

Έχει δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 50 kW, που του επιτρέπει να ανακτά ενέργεια από το 15% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά της ώρας. Ο εργοστασιακός φορτιστής που συνοδεύει το αυτοκίνητο είναι 11 kW.

Η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα ανέρχεται στους 82 ίππους, με τη δύναμη να περνάει στους εμπρός τροχούς του νέου Pixo. Το νέο μικρό αυτοκίνητο πόλης της Nissan, που όπως προαναφέραμε αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τη Renault, θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της γαλλικής μάρκας στο Novo Mesto της Σλοβενίας.

Οι πρώτες παραδόσεις του νέου Pixo έχουν προγραμματιστεί από τη Nissan για τον Ιανουάριο του 2027.