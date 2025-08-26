Πρεμιέρα για το νέο Peugeot 308

Φρέσκο παρουσιαστικό για όλη την γκάμα του νέου Peugeot 308, αλλά και μεγαλύτερη αυτονομία για την ηλεκτρική έκδοση του γαλλικού μοντέλου που αποκαλύφθηκε σήμερα.

Το Peugeot 308, τόσο στην 5θυρη όσο και στην στέισον βάγκον εκδοχή του, αναβαθμίζεται σήμερα, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την πρεμιέρα της τρίτης γενιάς του δημοφιλούς μοντέλου. Πλέον, διαθέτει νέο παρουσιαστικό, που βελτιώνει και την αεροδυναμική (και επομένως την αποδοτικότητα), περισσότερες τεχνολογίες, αλλά και μεγαλύτερη αυτονομία για την EV εκδοχή του.

Σχεδιαστικά, η νέα φωτιζόμενη μάσκα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ξεχωριστή προσωπικότητα του «308». Τώρα, το έμβλημα του Γάλλου κατασκευαστή, που φωτίζεται για πρώτη φορά, δεσπόζει στο εμπρός μέρος και επαναβεβαιώνει την σπορ ταυτότητα της μάρκας. Το ραντάρ εγγύτητας, που είναι διακριτικά ενσωματωμένο πίσω του, παραμένει αόρατο διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Ο σπορ χαρακτήρας τονίζεται επίσης από τη νέα τραπεζοειδή σχεδίαση του προφυλακτήρα. Σύμφωνα με την Peugeot, οι εισαγωγές αέρα στα άκρα του κατευθύνουν τη ροή του αέρα προς το εσωτερικό των θόλων των τροχών, βελτιώνοντας την αεροδυναμική – και συμβάλλοντας τόσο στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου όσο και στη βελτίωση της αυτονομίας στις plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Στο πίσω μέρος, τα «308» αποκτούν μια εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή, με τρεις LED «νυχιές» σε κάθε πλευρά, οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε μια κομψή μαύρη γυαλιστερή λωρίδα πάνω από το έμβλημα της Peugeot. Την παλέτα των αλλαγών εξωτερικά συμπληρώνουν οι νέες ζάντες των εκδόσεων Allure και GT, καθώς και η εμπλουτισμένη παλέτα χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νέου Lagoa Blue.

Το ΝΕΟ PEUGEOT 308 ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές είναι επιλεκτικές. Έτσι, το νέο Peugeot 308 διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων στάνταρ, με νέα 3D γραφικά για την έκδοση GT. Ενσωματωμένα σε μια κομψή μαύρη λωρίδα κάτω από την κεντρική οθόνη αφής, τα πέντε i-Toggles επιτρέπουν στους χρήστες να διαμορφώνουν συντομεύσεις στις προτιμώμενες ρυθμίσεις τους για λειτουργίες όπως ο κλιματισμός, οι τηλεφωνικές επαφές, ο ραδιοφωνικός σταθμός, η πλοήγηση στο σπίτι κ.α.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ PEUGEOT 308

Η γκάμα των διαθέσιμων κινητήριων μονάδων παραμένει γνώριμη, αν και «ενισχυμένη». Στην αφετηρία της γκάμας, το «308» προσφέρεται με το γνώριμο υβριδικό σύστημα κίνησης των Γάλλων που αποδίδει 145 ίππους και συνδυάζεται με το 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6. Χάρη σε μια μπαταρία που φορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, αυτή η τεχνολογία παρέχει μια επιπλέον ώθηση ροπής, διατηρώντας παράλληλα σε χαμηλά επίπεδα την κατανάλωση (4,7 έως 5,0 λτ./100 χλμ. ανάλογα με το μοντέλο).

Από τη μεριά του, το νέο Peugeot 308 Plug-in Hybrid συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 92 kW (125 ίπποι) με έναν υπερτροφοδοτούμενο 4κύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων με ισχύ 150 ίππους (110 kW), αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 195 ίππων (143 kW). Το όλο «πακέτο» συνδυάζεται με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων e-DCS7 και μπαταρία 17,2 kWh που παρέχει ηλεκτρική αυτονομία 85 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Μπορεί να επαναφορτιστεί σε μόλις 2 ώρες και 5 λεπτά (φορτιστής 7,4 kW) ή σε 7 ώρες και 25 λεπτά χρησιμοποιώντας μια απλή οικιακή πρίζα (10 A, 2,3 kW).

Στο αμιγώς ηλεκτρικό «E-308», ο ηλεκτροκινητήρας των 115 kW (156 hp) συνδυάζεται με μπαταρία χωρητικότητας 58,4 kWh (55,4 kWh καθαρή) που λειτουργεί στα 400 Volt. Η αναγεννητική πέδηση προσφέρει τρεις επιλογές όσον αφορά την ανάκτηση ενέργειας, ενώ χρησιμοποιώντας τα paddles πίσω από το τιμόνι, ο οδηγός μπορεί εύκολα να την ρυθμίσει. Σύμφωνα με του Γάλλους, τα νέα Peugeot E-308 προσφέρουν αυτονομία 450 χλμ. στον συνδυασμένος κύκλος WLTP (+34 χλμ. σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Τέλος, ο τριφασικός on-board φορτιστής διατίθεται στάνταρ με ισχύ 11 kW, ενώ από δημόσιο σταθμό φόρτισης DC 100 kW, είναι δυνατή η φόρτιση από 20% σε 80% σε 32 λεπτά.