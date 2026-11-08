Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Πρεμιέρα για το νέο Yangwang Altior

Με έμπνευση από την κινεζική πολιτιστική κληρονομιά, άφθονη χλιδή, τεχνολογίες αιχμής και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χλμ. το Altior, το ηλεκτρικό ultra luxury μοντέλο της κινεζικής Yangwang που παρουσιάστηκε στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρεί να δώσει ένα διαφορετικό περιεχόμενο στην έννοια της σύγχρονης πολυτέλειας.

Η BYD ανοίγει επεκτείνει τους ορίζοντές της και ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη των φιλοδοξιών της παρουσιάζοντας σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Emirates Palace Mandarin Oriental του Άμπου Ντάμπι ένα υπερπολυτελές σεντάν μοντέλο. Αυτή τη φορά, άρμα της όλης προσπάθειας είναι η ομογάλακτη Yangwang και φορέας του νέου αυτού εγχειρήματος το ολοκαίνουργιο Altior, ένα αμιγώς ηλεκτρικό luxury μοντέλου που αποτελεί τη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική έκφραση της κορυφαίας μάρκας του κινεζικού ομίλου, με την οποία η Yangwang επιδιώκει να συνδέσει την πολιτιστική κληρονομιά της Κίνας με την υψηλή μηχανολογική τεχνογνωσία και την εξατομικευμένη πολυτέλεια.

Η φιλοσοφία του Altior βασίζεται εν πολλοίς στην κινεζική παράδοση, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία για την εξέλιξη τόσο της εξωτερικής σχεδίασης όσο και του εσωτερικού. Η ονομασία του μοντέλου προέρχεται από την ομώνυμη λατινική λέξη που σημαίνει «υψηλότερος», εκφράζοντας τη φιλοδοξία της Yangwang να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία πολυτέλειας, με έμφαση στην πολιτιστική ταυτότητα, την προσωπική έκφραση και την τεχνολογική πρόοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινεζική ονομασία του μοντέλου είναι Dingyao, συνδέοντας το αρχαίο τελετουργικό χάλκινο σκεύος ding με την έννοια της λάμψης, την επιβλητικότητα και την εκλεπτυσμένη λεπτομέρεια.

«Το Altior συνδυάζει το βάθος της κινεζικής κουλτούρας με τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό για όσους θα το γνωρίσουν», δήλωσε η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD. Όπως σημείωσε, μηχανικοί, σχεδιαστές και τεχνίτες συνεργάστηκαν για να μεταφέρουν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, στο οποίο η πολυτέλεια και η τεχνολογία βρίθουν αποτελώντας αναπόσπαστα στοιχεία της συνολικής ταυτότητας.

Altior με έμπνευση από την κινεζική παράδοση

Η εξέλιξη της σχεδίασης του Altior διήρκεσε τρία χρόνια, έχοντας ως βασική πηγή έμπνευσης το ding, ένα αρχαίο κινεζικό χάλκινο τελετουργικό σκεύος. Οι αναλογίες και η στιβαρή παρουσία του αυτοκινήτου -το οποίο, διόλου τυχαία, δανείζεται στοιχεία από πολυτελείς προτάσεις και μοντέλα των Rolls Royce, Mercedes-Μaybach και Bentley- αποτυπώνονται στη συνολική αρχιτεκτονική του αμαξώματος, το οποίο ξεχωρίζει για τον κοντό εμπρός πρόβολο και την σχεδόν κάθετη εμπρός επιφάνεια. Κατά μήκος του αμαξώματος εκτείνονται δύο χαρακτηριστικές γραμμές, συνολικού μήκους 4,8 μ., προσδίδοντας συνέχεια στο σχεδιαστικό σύνολο.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του Altior είναι μεγαλοπρεπείς και αντίστοιχες, ασφαλώς, της κατηγορίας στην οποία φιλοδοξεί να συμπρωταγωνιστήσει. Έχει μήκος όχι λιγότερο από 5,6 μ., πλάτος 2.030 χλστ., ύψος 1.590 χλστ. και μεταξόνιο ακριβώς 3.5 μ. Η απόσταση των 740 χλστ. ανάμεσα στο κέντρο των εμπρός τροχών και στα πεντάλ του οδηγού συμβάλλει επίσης στη χαρακτηριστική πλευρική σιλουέτα. Για τους τροχούς διατίθενται τρεις διαφορετικές σχεδιαστικές προτάσεις, όλες με ζάντες 21 ιντσών, οι οποίες χωρίζουν οπτικά για τις πολλαπλές ακτίνες, τη γυαλιστερή τύπου δίσκου επιφάνειά τους ή εναλλακτικά για το πλήρως κλειστό κάλυμμά τους. Συνδυάζονται δε με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης σε διάσταση 275/45 R21.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο εμπρός μέρος, όπου η μάσκα παραπέμπει σε έργο από τον κόσμο της κοσμηματοποιίας. Η επιλογή, η στίλβωση και η τοποθέτηση κάθε επιμέρους στοιχείου πραγματοποιούνται με μεγάλη ακρίβεια, ώστε η σύνθεση να αντανακλά το φως με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη γωνία θέασης. Στο κέντρο δεσπόζει το χαρακτηριστικό έμβλημα της Yangwang, εμπνευσμένο από την αρχαία κινεζική γραφή oracle-bone script.

Η υποδοχή του ιδιοκτήτη έχει σχεδιαστεί με ανάλογη επιμέλεια. Δώδεκα φωτεινά στοιχεία περιστρέφονται και ενεργοποιούνται διαδοχικά, δημιουργώντας μια ειδική φωτεινή ακολουθία. Οι εμπρός πόρτες ανοίγουν έως 80 μοίρες και οι πίσω, σε αντίθετη φορά από τη συνηθισμένη, έως 90 μοίρες, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην καμπίνα. Στο εσωτερικό τους φιλοξενούνται ειδικά σχεδιασμένες ομπρέλες, η αισθητική των οποίων αντλεί έμπνευση από το Hall of Prayer for Good Harvests, το πιο χαρακτηριστικό και εμβληματικό κτίριο του ιστορικού συγκροτήματος Temple of Heaven που βρίσκεται στο Πεκίνο.

Χειροποίητες λεπτομέρειες και υλικά υψηλής ποιότητας

Η κινεζική πολιτιστική ταυτότητα συνεχίζεται και στο υπόλοιπο εσωτερικό του πολυτελούς μοντέλου της Yangwang, όπου η επιλογή των υλικών και η επεξεργασία τους αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του μοντέλου. Για παράδειγμα, ο κίτρινος νεφρίτης Hetian, ένα υλικό με ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία στην Κίνα, χρησιμοποιείται στις λεπτομέρειες των αεραγωγών, έχοντας υποστεί στίλβωση ώστε να αποκτήσει λεία και στρογγυλεμένη επιφάνεια.

Οι επενδύσεις συνδυάζουν παραδοσιακό κέντημα από το Suzhou με διάτρητες επιφάνειες. Εδώ, οι άνθρωποι της Yangwang αξιοποιούν την τεχνική διαχωρισμού των μεταξωτών ινών για να δημιουργήσουν μοτίβα σύννεφων, ενώ οι διάτρητες επιφάνειες ενσωματώνουν γεωμετρικά σχέδια που παραπέμπουν τόσο σε σύννεφα όσο και σε… βροντές. Στο ίδιο πνεύμα, τα χειριστήρια και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες παραπέμπουν στην υψηλή κοσμηματοποιία. Σύμφωνα με την Yangwang, σε 11 διαφορετικά σημεία της καμπίνας έχουν τοποθετηθεί συνολικά 48 διακοσμητικά στοιχεία.

Από τη μεριά τους, οι μεταλλικοί διακόπτες έχουν πραγματική… μεταλλική κατασκευή, με την ομάδα εξέλιξης της Yangwang να αξιολογεί ακόμη και τον ήχο και την αίσθηση που παράγουν κατά τη χρήση. Την εικόνα συμπληρώνουν οι δερμάτινες επενδύσεις ημι-ανιλίνης, τα πατάκια από μαλλί, καθώς και το φυσικό ξύλο που κοσμεί ουκ ολίγα τμήματα του εσωτερικού διακόσμου.

Τετραθέσια διαρρύθμιση και lounge άνεση

Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού αντλεί και αυτή στοιχεία από την παραδοσιακή κινεζική αρχιτεκτονική. Τα βασικά συστατικά της καμπίνας τοποθετούνται κατά μήκος ενός κεντρικού άξονα, ο οποίος ξεκινά από την εμπρός οθόνη και καταλήγει στην πίσω κεντρική κονσόλα.

Η διάταξη της καμπίνας είναι αυστηρά τετραθέσια, με κάθε επιβάτη να διαθέτει τον δικό του χώρο. Οι πίσω επιβάτες έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες μέσω της κεντρικής κονσόλας, ενώ με το πάτημα ενός πλήκτρου το κάθισμα του συνοδηγού αναδιπλώνεται, διευρύνοντας το οπτικό πεδίο του πίσω δεξιού επιβάτη. Ο διαθέσιμος χώρος για τα γόνατα πίσω φτάνει τα 354 χλστ., ενώ εκείνος για τα πόδια τα 1.209 χλστ.

Σημαντικό ρόλο στην άνεση αναλαμβάνουν τα δύο zero-gravity καθίσματα αεροπορικού τύπου, τα οποία διαθέτουν μηχανισμό μασάζ με τέσσερις σφαιρικές κεφαλές ανά κάθισμα. Η λειτουργία χαλάρωσης ενεργοποιείται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού, ελέγχοντας ταυτόχρονα την ανάκλιση των καθισμάτων, την ανύψωση των υποποδίων, το κλείσιμο των σκιάστρων, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τις λειτουργίες μασάζ σε διαφορετικά σημεία του σώματος.

Το ηχοσύστημα Dynaudio Platinum Evidence με 39 ηχεία αναλαμβάνει την ακουστική επένδυση της καμπίνας. Μάλιστα, τα τουίτερ περιστρέφονται και αναδύονται κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, αποτελώντας μέρος της ειδικής διαδικασίας υποδοχής. Για την ψυχαγωγία και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων υπάρχει μια ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οθόνη οροφής με διαγώνιο 21,4 ίντσες. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης δύο ψυγεία, ένα εμπρός και ένα πίσω. Το δεύτερο έχει χωρητικότητα 5,5 λίτρα και προσφέρει ανεξάρτητο έλεγχο της ψύξης. Τέλος, ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 532 λίτρων, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των επαγγελματικών όσο και των ταξιδιωτικών μετακινήσεων.

Στην πρίζα με επίκεντρο την ασφάλεια και την άνεση

Πίσω από την χλιδή και πολυτέλεια του Altior βρίσκεται ένα σύνολο προηγμένων τεχνολογιών. Αρχής γενομένης από την πλατφόρμα e⁴, η οποία χρησιμοποιεί τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενους ηλεκτροκινητήρες με άγωνστη προς το παρόν συνδυαστική ισχύ, οι οποίοι διαχειρίζονται ξεχωριστά την κατεύθυνση και τη ροπή που φθάνει σε κάθε τροχό. Η κατανομή της ισχύος προσαρμόζεται περισσότερες από 100 φορές το δευτερόλεπτο, ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης. Σύμφωνα με την Yangwang, η συγκεκριμένη δυνατότητα συμβάλλει στη διατήρηση της ευστάθειας ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές καταστάσεις, όπως ένα ξαφνικό κλατάρισμα ελαστικού σε υψηλή ταχύτητα. Το Altior διαθέτει, επίσης, δυνατότητα επίπλευσης, η οποία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη στο απευκταίο ενδεχόμενο που το αυτοκίνητο βρεθεί κατά λάθος μέσα στο νερό. Παράλληλα, η λειτουργία Tank Turn διευρύνει τις δυνατότητες ελιγμών, παρά τις μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις του αμαξώματος.

Στο σκέλος της ανάρτησης, το νέο σύστημα DiSus συνεργάζεται με την πλατφόρμα e⁴, διαχειριζόμενο την κίνηση και διαβάζοντας τον δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητο ούτως ώστε να προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της ανάρτησης. Το πακέτο τεχνολογιών συμπληρώνεται από το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης God’s Eye A, το οποίο βασίζεται σε αλγορίθμους που έχει εξελίξει εσωτερικά η BYD. Περιλαμβάνει λειτουργίες υποβοηθούμενης πλοήγησης από χώρο στάθμευσης σε χώρο στάθμευσης, υποστήριξη σε αυτοκινητοδρόμους και ταχείες οδικές αρτηρίες, αστική πλοήγηση και υποβοήθηση στάθμευσης.

Αυτονομία άνω των 1.000 χλμ.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται στη δεύτερη γενιά της μπαταρίας τύπου Blade της BYD, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. σύμφωνα με τον πάντοτε αισιόδοξο κινεζικό κύκλο μέτρησης CLTC. Προς ώρας, η χωρητικότητά της παραμένει άγνωστη. Το σύστημα ταχείας φόρτισης Flash Charging έρχεται να διευκολύνει περαιτέρω τη χρήση του αυτοκινήτου, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί ακόμη αναλυτικά στοιχεία για την ισχύ και τους χρόνους αναπλήρωσης της ενέργειας.

Η BYD διευκρινίζει ότι περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για το νέο Altior θα δοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.