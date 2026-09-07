«Πρεμιέρα» με κλοπή για την F1 στη Μαδρίτη – «Έκαναν φτερά» 300 μέτρα καλωδίων

Αυτές τις ημέρες κατασκευάζονται οι εξέδρες και οι διάδρομοι διέλευσης των θεατών, καθώς και τα ηχοπετάσματα που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τον θόρυβο.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix της Formula 1 στην πίστα Madring της Μαδρίτης, προέκυψε ένα ασυνήθιστο γεγονός, το οποίο ήδη διερευνά η Εθνική Αστυνομία: η κλοπή εκατοντάδων μέτρων καλωδίου από ορισμένες ηλεκτρογεννήτριες.

Η διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, εν μέσω αρκετών αντιπαραθέσεων που έχουν προκληθεί από τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Ωστόσο, οι τελευταίες δικαστικές αποφάσεις έχουν διασφαλίσει τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η Madring εισέρχεται στην τελική φάση της προετοιμασίας με ένα νέο πλήγμα

Σύμφωνα με πηγές της Εθνικής Αστυνομίας που επικαλείται το EFE, η κλοπή περίπου 300 μέτρων καλωδίου σημειώθηκε σε μία από τις ζώνες των σηράγγων της πίστας, κοντά στον εκθεσιακό χώρο, και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα καλώδια ήταν συνδεδεμένα με ηλεκτρογεννήτριες που προορίζονταν να τροφοδοτήσουν με ρεύμα διάφορες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του Grand Prix.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ή ποιες είναι οι συνέπειες της κλοπής, καθώς το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Αυτές τις ημέρες κατασκευάζονται οι εξέδρες και οι διάδρομοι διέλευσης των θεατών, καθώς και τα ηχοπετάσματα που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τον θόρυβο, ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας μεταξύ των κατοίκων και των διοργανωτών.

Η κλοπή των καλωδίων σημειώθηκε επίσης λίγο μετά την απόφαση δικαστηρίου της Μαδρίτης, το οποίο απέρριψε τα προσωρινά μέτρα που είχαν ζητήσει η Ένωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος και μια ομάδα για τη Βιώσιμη Πολεοδομική Ανάπτυξη, με στόχο την αναστολή του Grand Prix.

Και παρότι ένα δικαστικό μπλόκο της τελευταίας στιγμής θεωρείται πλέον απίθανο, η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας συνεχίζεται στο παρασκήνιο.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που σημειώνεται στη Madring: τον Απρίλιο σημειώθηκε ήδη το πρώτο ατύχημα στην πίστα της Μαδρίτης, όταν ένα βαν με τέσσερα άτομα επέστρεψε για πρώτη φορά στη νέα διαδρομή, εν μέσω των εργασιών κατασκευής, και κατέληξε να προσκρούσει.

Απομένουν ακόμη λίγες ημέρες μέχρι τη διεξαγωγή του Grand Prix, επομένως οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.