Πρεμιέρα στις Βρυξέλλες για το ανανεωμένο Opel Astra

Η Opel πραγματοποίησε σήμερα την παγκόσμια πρεμιέρα του ανανεωμένου Astra στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, όπου βρίσκονται οι 4Τροχοί.

Το νέο Opel Astra -αλλά και το Astra Sports Tourer- πραγματοποίησε σήμερα την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες αλλαγές και αναβαθμίσεις. Σχεδιασμένα, εξελιγμένα και κατασκευασμένα στο Russelsheim, τα δύο μοντέλα του Γερμανού κατασκευαστή συνδυάζουν πιο αιχμηρή σχεδίαση, υψηλή τεχνολογία και ενισχυμένα επίπεδα άνεσης.

Εξωτερικά, το βλέμμα μαγνητίζει η εξελιγμένη εκδοχή του Opel Vizor, το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά το φωτιζόμενο έμβλημα Opel Blitz, αλλά και το Opel Compass, στοιχεία που προσδίδουν στο Astra μια έντονη, high-tech ταυτότητα. Συνολικά, η εμπρός όψη αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Corsa GSE Vision Gran Turismo της Opel, υπογραμμίζοντας τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στην τεχνολογία φωτισμού, καθώς για πρώτη φορά στην κατηγορία, το Astra εξοπλίζεται με το προσαρμοζόμενο, αντιθαμβωτικό Intelli-Lux HD με περισσότερα από 50.000 στοιχεία, τεχνολογία που μέχρι πρότινος συναντούσαμε στο Opel Grandland.

Η ανανέωση επηρεάζει ασφαλώς και το εσωτερικό, όπου η Opel δίνει έμφαση τόσο στην εργονομία όσο και στη βιωσιμότητα. Ακόμη και οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν πλέον τα νέα καθίσματα Intelli-Seats, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα διαθέτοντας εργονομικές εσοχές για αυξημένη άνεση σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, η φιλοσοφία «Greenovation» της Opel εφαρμόζεται στην πράξη, καθώς το εσωτερικό του νέου Astra είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα υλικά.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, το νέο Astra Electric κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Με μπαταρία χωρητιοκότητας 58 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 454 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP – δηλαδή έως και 34 χλμ. περισσότερα από πριν, εξασφαλίζοντας μετακινήσεις χωρίς τοπικές εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, για πρώτη φορά, το μοντέλο υποστηρίζει τεχνολογία V2L (Vehicle to Load), επιτρέποντας τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, χωρίς την ανάγκη πρόσθετης πηγής ρεύματος.

Ταυτόχρονα, οι πελάτες του ανανεωμένου Opel Astra μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στα αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα του best-seller μοντέλου της compact κατηγορίας. Ανάλογα με την έκδοση, στην χάτσμπακ παραλλαγή η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών φτάνει έως και τα 1.339 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Με τη σειρά του, το Astra Sports Tourer προσφέρει όγκο φόρτωσης που αγγίζει τα 1.634 λίτρα. Επιπλέον, η πλάτη του πίσω καθίσματος στην station wagon έκδοση αναδιπλώνεται ευέλικτα σε αναλογία 40:20:40, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη πρακτικότητα και ευκολία στη μεταφορά φορτίων.