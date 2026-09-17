Πρεμιέρα τον Οκτώβριο για το BMW Maps με Driver Assistance 

Η νέα λειτουργία συνδυάζει σε μία ενιαία τρισδιάστατη απεικόνιση στην κεντρική οθόνη την πλοήγηση, την εικόνα του περιβάλλοντος γύρω από το αυτοκίνητο και τις πληροφορίες από τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Tο BMW Group ενσωματώνει από τον Οκτώβριο του 2026 το BMW Maps με Driver Assistance στα μοντέλα που διαθέτουν BMW Operating System X.

Η νέα λειτουργία συνδυάζει σε μία ενιαία τρισδιάστατη απεικόνιση στην κεντρική οθόνη την πλοήγηση, την εικόνα του περιβάλλοντος γύρω από το αυτοκίνητο και τις πληροφορίες από τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Έτσι, ο οδηγός δεν βλέπει μόνο την επόμενη οδηγία της διαδρομής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο «αντιλαμβάνεται» τον δρόμο και το περιβάλλον του, καθώς και ποιες λειτουργίες υποβοήθησης ενεργοποιούνται και υποστηρίζουν την οδήγηση.

Τρισδιάστατη απεικόνιση

Η οθόνη απεικονίζει με ακρίβεια το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας του και στο σωστό υψομετρικό επίπεδο. Αυτό βοηθά τον οδηγό να προσανατολίζεται σε αυτοκινητόδρομους, διασταυρώσεις, καθώς και στην αστική κυκλοφορία.

Παράλληλα, η τρισδιάστατη απεικόνιση δείχνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα υποβοήθησης, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Η ενιαία αυτή προβολή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου τα συστήματα υποβοήθησης υποστηρίζουν την οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις ή σε σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες. Για παράδειγμα, το Highway Assistant 2 επιτρέπει την οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι σε αυτοκινητόδρομους, με ταχύτητες έως 130 χλμ./ώρα.

Υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη αλλαγή λωρίδας

Το σύστημα ελέγχει τόσο τη διαμήκη όσο και την πλευρική κίνηση του οχήματος, ενώ υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη αλλαγή λωρίδας, αφού πρώτα ο οδηγός επιβεβαιώσει την αλλαγή κοιτάζοντας προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Με ενεργή την καθοδήγηση διαδρομής μέσω του BMW Maps, η υποστήριξη παρέχεται από την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο έως και την έξοδο.

Σε συνθήκες πόλης, η αλληλεπίδραση μεταξύ πλοήγησης και συστημάτων υποβοήθησης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Από το 2027, τα μοντέλα της BMW με BMW Operating System X θα αρχίσουν να διατίθενται με δυνατότητα ημιαυτόματης οδήγησης με την υποστήριξη του συστήματος πλοήγησης σε αστικές περιοχές, αρχικά στη Γερμανία.

«Ένα σημαντικό βήμα προς την υψηλού επιπέδου αυτοματοποιημένη οδήγηση είναι η έξυπνη αλληλεπίδραση μεταξύ της λειτουργίας πλοήγησης και των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού», δηλώνει ο Stephan Durach, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Ψηφιακών Υπηρεσιών, Infotainment και Connected Company στο BMW Group.

«Το BMW Maps με Driver Assistance δείχνει στους οδηγούς πώς συνδυάζονται η καθοδήγηση διαδρομής, η αντίληψη του περιβάλλοντος και τα συστήματα υποβοήθησης. Έτσι, μπορούν να προσανατολίζονται καλύτερα όταν αυτά είναι ενεργά — μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από το BMW Group σε συνεργασία με την Mapbox», προσθέτει.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με το BMW Group και για το ότι πρώτοι φέρνουμε στην αγορά αυτή την εμπειρία πλοήγησης επόμενης γενιάς. Οι οδηγοί μπορούν να βλέπουν με ακρίβεια σε ποια λωρίδα πρέπει να βρίσκονται, καθώς και ό,τι συμβαίνει γύρω από το όχημα. Όλα αυτά συνδυάζονται σε μία ενιαία προβολή, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο εύκολη, ώστε οι οδηγοί να απολαμβάνουν το ταξίδι και να μη χάνουν ποτέ ξανά ούτε στροφή», δηλώνει ο Peter Sirota, CEO της Mapbox.

Αυτή η ενσωμάτωση στο BMW Maps βασίζεται στη νέα γενιά συστημάτων υποβοήθησης, τα οποία λειτουργούν σε συνδυασμό με το BMW Operating System X.