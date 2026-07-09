Προ των πυλών η ηλεκτρική Mercedes-AMG CLA

H Mercedes αναμένεται να παρουσιάσει στο Goodwood Festival of Speed την κορυφαία AMG έκδοση της αμιγώς ηλεκτρική CLA.

Η Mercedes-AMG έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη επίσημη εικόνα teaser ενός νέου σεντάν υψηλών επιδόσεων, λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Goodwood Festival of Speed.

Αν και η γερμανική εταιρεία αποφεύγει προς το παρόν τις δώσει στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες, η επίσημη ανακοίνωση υπόσχεται ένα μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο για όσους αναζητούν έντονες οδηγικές συγκινήσεις.

Παρά το γεγονός ότι η σκοτεινή φωτογραφία κρύβει τα περισσότερα χαρακτηριστικά, θεωρείται σίγουρο ότι το αυτοκίνητο είναι η AMG έκδοση της αμιγώς ηλεκτρικής CLA. Μια πιο προσεκτική παρατήρηση αποκαλύπτει ελαφρού κράματος τροχούς μεγάλου μεγέθους, κόκκινες δαγκάνες φρένων, ειδικά σήματα στα εμπρός φτερά και πιο αεροδυναμικά πλευρικά μαρσπιέ.

Εκτός αυτών, το αυτοκίνητο αναμένεται να έχει ανασχεδιασμένο πίσω μέρος, σαφώς πιο επιθετικούς επιθετικούς προφυλακτήρες και ενεργή πίσω αεροτομή.

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές προβλέπεται να είναι στοχευμένες, περιλαμβάνοντας σπορ καθίσματα με ενισχυμένη πλευρική στήριξη, τιμόνι AMG, καθώς και ειδικές επενδύσεις και υλικά υψηλής ποιότητας. Το ψηφιακό περιβάλλον θα αποτελείται από έναν πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μια κεντρική οθόνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 14 ιντσών, καθώς και μια επιπλέον οθόνη 14 ιντσών μπροστά από τον συνοδηγό.

Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές θα γίνουν γνωστές με την επίσημη αποκάλυψη του αυτοκινήτου, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μοντέλο ενδέχεται να εξοπλίζεται με έως και τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (axial flux), κατασκευασμένους από τη θυγατρική εταιρεία Yasa.

Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες αναφορές επιβεβαιωθούν, η συνδυαστική ισχύς αναμένεται να ξεπεράσει τους 500 ίππους.