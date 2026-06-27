Προ των πυλών η ισχυρότερη Lamborghini Urus

H Lamborghini θα αποκαλύψει την 1η Ιουλίου την ισχυρότερη έκδοση της Urus, η οποία πιθανότατα θα τροφοδοτείται από plug-in υβριδικό σύνολο.

Η Lamborghini ετοιμάζεται να ταράξει για ακόμα μια φορά τα νερά της αυτοκίνησης, καθώς προανήγγειλε το ντεμπούτο μιας πανίσχυσης έκδοσης της Urus, η οποία, όπως είναι προγραμματισμένο, θα να αποκαλυφθεί πλήρως την 1η Ιουλίου.

Αν και η ιταλική φίρμα κρατά κλειστά τα χαρτιά της, κάνοντας λόγο για ένα «νέο κεφάλαιο που παίρνει σχήμα» και υπόσχεται έναν εκρηκτικό συνδυασμό «καινοτομίας αιχμής και καθαρής αδρεναλίνης», δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα παρουσιάσει την ανανεωμένη Urus Performante.

Περισσότερο ανθρακόνημα και πιο επιθετική σχεδίαση

Οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με το επίσημο teaser που έδωσε στη δημοσιότητα το εργοστάσιο της Sant’Agata, επιβεβαιώνουν ότι το ιταλικό SUV αποκτά ακόμα πιο επιθετική σιλουέτα. Στο πίσω μέρος, η αεροτομή από ανθρακόνημα στην οροφή φαίνεται να διατηρείται, ωστόσο συνοδεύεται πλέον από μια νέα, σημαντικά μεγαλύτερη δεύτερη αεροτομή στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Η τωρινή Urus Performante

Την εικόνα θα συμπληρώνουν τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα, νέοι αεραγωγοί που θα παραπέμπουν στην πρόσφατη Urus SE, καθώς και η εκτενής χρήση ανθρακονημάτων ακόμα και στην οροφή του αμαξώματος.

Το μπροστινό μέρος, αν και κρυμμένο στο επίσημο teaser, αναμένεται να ακολουθήσει επίσης νέα σχεδιαστική φιλοσοφία. Η νέα γρίλια και οι νέες εισαγωγές αέρα θα πλαισιώνονται από μια φρέσκια φωτεινή υπογραφή στα φώτα ημέρας, ενώ στο πίσω μέρος ο νέος διαχύτης και οι επανασχεδιασμένες απολήξεις της εξάτμισης θα υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Ισχύς πάνω από 800 PS

Διαφορές θα υπάρχουν και κάτω από το καπό. Ενώ η προηγούμενη Urus Performante βασιζόταν αποκλειστικά στον twin-turbo V8 των 4,0 λίτρων με απόδοση 666 ίππων, η νέα έκδοση θα υιοθετήσει plug-in υβριδικό σύνολο που θα συνδυάζει τον V8 κινητήρα με μια μπαταρία 25,9 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων.

Στην περίπτωση της τρέχουσας plug-in hybrid έκδοσης Urus SE, το σύστημα αποδίδει συνδυαστικά 800 ίππους, προσφέροντας παράλληλα ηλεκτρική αυτονομία 56 χιλιομέτρων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δευτερόλεπτα. H νέα Performante, ωστόσο εκτιμάται ότι θα είναι ισχυρότερη και ταχύτερη.

Σημειώνεται ότι το νέο μοντέλο που αναμένουμε δεν αποκλείεται να ονομάζεται “SE Performante” και να προορίζεται για μοναδικός εκπρόσωπος της γκάμας της Urus, καταργώντας τις Urus S, Urus Performante και Urus SE. Με αυτό τον τρόπο η Lamborghini θα περάσει σε μια εξηλεκτρισμένη εποχή, καθώς θα ολοκληρώσει τη μετάβαση της γκάμας της σε τεχνολογία plug-in hybrid, την οποία υιοθετούν οι Revuelto και Temerario.