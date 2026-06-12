Προ των πυλών το νέο MG2

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο νέο MG2 ενόψει της επίσημης αποκάλυψής του, αρχικά ως concept, στις 9 Ιουλίου με αφορμή το Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood.

Δύο νέα πρωτότυπα ετοιμάζεται να αποκαλύψει στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood στις 9 Ιουλίου η MG και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα από αυτά θα είναι ένα νέο μικρό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που θα εκπροσωπήσει τη μάρκα στο B-segment.

Το κόστος αγοράς αναμένεται να είναι γύρω στα 20.000 ευρώ. Το δεύτερο μοντέλο λέγεται πως θα αντιπροσωπεύει το «όραμα της μάρκας για το ηλεκτρικό μέλλον στην σχεδίαση αυτοκινήτων» και ότι θα «ενισχύει περαιτέρω την γκάμα της MG».

Στο φως δύο πρώτες teaser εικόνες

Μέχρι στιγμής, η MG έχει δημοσιεύσει μόνο μερικές εικόνες teaser, η πρώτη από τις οποίες δείχνει ότι το αυτοκίνητο θα έχει στρογγυλά φωτιστικά σώματα, παρόμοια με αυτά του νέου MG4 Urban. Η δεύτερη δείχνει ότι το έμβλημα της μάρκας είναι χαραγμένο στις πίσω κολόνες και ότι στο τέλος της οροφής είναι τοποθετημένη με αρκετά μεγάλη αεροτομή που θα ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, πληροφορίες από το στρατόπεδο της μάρκας με το βρετανικό DNA αναφέρουν πως το MG2 δεν θα έχει πολλά κοινά κοινά σχεδιαστικά στοιχεία ούτε με το MG4 Urban ούτε με το θερμικό MG3.

To MG4 Urban

Αντίθετα, στο εσωτερικό, το MG2 αναμένεται να έχει πολλά κοινά με νέο MG4, από την αρχιτεκτονική της καμπίνας έως την οθόνη αφής των 12,8 ιντσών για το σύστημα infotainment και την 7 ιντσών οθόνη του πίνακα οργάνων.

Ισχυρή παρουσία θα έχουν τα φυσικά μπουτόν, ενώ για μια ακόμη φορά, το τετραγωνισμένο τιμόνι της MG αναμένεται να δίνει το «παρών».

Πότε θα αποκαλυφθεί η έκδοση παραγωγής

To νέο MG2 πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει την E3 πλατφόρμα που χρησιμοποίησε πρώτο το MG4 Urban. Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, αν και η μάρκα δεν έχει αποκαλύψει κάτι επίσημα, το νέο ηλεκτρικό μικρό είναι πολύ πιθανό να δανειστεί τις μπαταρίες του, δηλαδή να προσφερθεί με μπαταρίες χημείας LFP χωρητικότητας 42,8 και 53,9 kWh.

Η έκδοση παραγωγής του αυτοκινήτου αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Με πληροφορίες από το Autocar