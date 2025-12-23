Προχωρά το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο οδικό τούνελ – Ποιες περιοχές θα ενώσει, γιατί είναι ξεχωριστό

Τον τίτλο της μεγαλύτερης υποθαλάσσιας οδικής σήραγγας στον κόσμο θα αποσπάσει ένα έργο που υλοποιείται στην Ευρώπη, με στόχο να συρρικνώσει τις αποστάσεις.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την υλοποίηση της μεγαλύτερης και βαθύτερης οδικής σήραγγας στον κόσμο, που έχει ως στόχο να συρρικνώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ νορβηγικών πόλεων και να αποτελέσει τμήμα ενός απαλλαγμένου από φέρι αυτοκινητοδρόμου, κατά μήκος της δυτικής ακτής της χώρας.

Πρόκειται για το τούνελ Rogfast, που θα έχει μήκος 27 χλμ. και στο βαθύτερο σημείο του θα βρίσκεται 392 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018, αλλά στα τέλη του επόμενου έτους ανεστάλη, κατόπιν προβλέψεων για σημαντική υπέρβαση του προϋπολογισμού, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση των συμβάσεων. Το έργο αναδιαρθρώθηκε και ξεκίνησε ξανά στα τέλη του 2021, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ.

Κατασκευάζεται στην κομητεία Rogaland της Νορβηγίας και θα επεκτείνεται μεταξύ των δήμων Randaberg -πλησίον της πόλης Stavanger- και Bokn. Θα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς σωλήνες, και ξεχωρίζει για το γεγονός ότι στα μισά της διαδρομής, σε βάθος 260 μέτρων, θα υπάρχει κυκλικός κόμβος που θα συνδέεται με μια ακόμη σήραγγα προς το νησί Kvitsoy, τον μικρότερο δήμο της Νορβηγίας.

Οι εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα από τα δύο άκρα, με στόχο οι δύο ομάδες κατασκευής να συναντηθούν στο μέσο, με περιθώριο σφάλματος μόλις 5 εκατοστών. Όπως αναφέρει το CNN, κάτι τέτοιο απαιτεί προσεκτικές μετρήσεις με τη χρήση λέιζερ και άλλου προηγμένου εξοπλισμού. Τα σύγχρονα εργαλεία των ομάδων κατασκευής επιτυγχάνουν τη συλλογή δύο εκατομμύρια data points ανά δευτερόλεπτο για τη δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου» της σήραγγας. Αυτό στη συνέχεια συγκρίνεται με τα εγκεκριμένα σχέδια για τον τυχόν εντοπισμό γεωμετρικών αποκλίσεων.

Η οδική σήραγγα θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες συνδέσεις με φέρι, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ του Bergen και του Stavanger, της δεύτερης και τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της Νορβηγίας, σε πληθυσμό, αντίστοιχα, κατά περίπου 40 λεπτά.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε39

Η οδική σήραγγα Rogfast αποτελεί τμήμα του έργο αναβάθμισης του παράκτιου αυτοκινητοδρόμου E39, ενός οδικού άξονα μήκους 1.100 χλμ. από το Trondheim στον βορρά στο Kristiansand στον νότο. Σήμερα για το εν λόγω ταξίδι χρειάζονται 21 ώρες, αλλά και η επιβίβαση σε 7 φέρι, τα οποία θα καταστούν αχρείαστα μέσω της κατασκευής σηράγγων, γεφυρών και άλλων υποδομών. Το έργο δεν αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από το 2025, ενώ θα σηματοδοτήσει τη μείωση του χρόνου ταξιδιού στο μισό.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο πρότζεκτ, οι εργασίες έχουν φτάσει σε βάθος 300 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και ήδη έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων διαρροών θαλασσινού νερού στο σύστημα της σήραγγας. Όπως αναφέρουν, όσο προσεγγίζουν τα 392 μέτρα, τόσο θα επικεντρώνονται στην εύρεση των καλύτερων μεθόδων για τη διατήρηση ασφαλών και αποδοτικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους.

Η κατάργηση των φέρι αναμένεται να επιφέρει απώλεια αρκετών θέσεων εργασίας, με τους ειδικούς ωστόσο να υποστηρίζουν ότι το Rogfast θα ενισχύσει την πρόσβαση σε άλλες θέσεις εργασίας, στην εκπαίδευση και στις δημόσιες υπηρεσίες για τις τοπικές κοινότητες.

Παράλληλα αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα, θα επιτευχθεί μείωση του κόστους των logistics και οι εταιρείες θα μπορούν να αυξήσουν το εύρος δραστηριοποίησής του. Το έργο δημιουργεί επίσης σημαντική απασχόληση κατά την κατασκευή και θέτει τα θεμέλια για πιο βιώσιμη και ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη κατά μήκος της κατακερματισμένης δυτικής ακτογραμμής της Νορβηγίας.