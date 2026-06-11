Πρόεδρος Toyota: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου

Ο Akio Toyoda, πρόεδρος της Toyota, δήλωσε ότι για μεγάλο διάστημα ένιωθε μόνος στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η καθολική στροφή της αυτοκινητοβιομηχανίας προς την ηλεκτροκίνηση δεν βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τον πρόεδρο της Toyota, Akio Toyoda.

Ερωτηθείς πρόσφατα για τον μεγαλύτερο φόβο του σχετικά με το μέλλον του κλάδου, ο Toyoda παρέκαμψε ζητήματα όπως η κινεζική επέκταση, οι δασμοί ή η οικονομική κρίση. Η απάντησή του ήταν σαφής και κατηγορηματική: «Η μαζική μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα».

Η Toyota κόντρα στο ρεύμα

Ο Toyoda, γνωστός για το πάθος του με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τη συμμετοχή του σε αγώνες με το ψευδώνυμο “Morizo”, υποστήριξε σε βρετανικό Μέσο ότι για μεγάλο διάστημα ένιωθε μόνος στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τα συμβατικά κινητήρια σύνολα.

Ήταν μια περίοδος όπου η πλειονότητα των στελεχών του κλάδου ευθυγραμμιζόταν με τις πιέσεις για έναν άμεσο εξηλεκτρισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αυτή ακριβώς η στάση εξηγεί και τη λεγόμενη «multi-energy» προσέγγιση που ακολουθεί σταθερά η Toyota. Αντί να δεσμευτεί σε αυστηρά και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα κατάργησης των παραδοσιακών μοτέρ, η ιαπωνική εταιρεία επιλέγει να επενδύει παράλληλα σε μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών, η οποία περιλαμβάνει υβριδικά, plug-in υβριδικά, κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και σύνολα υδρογόνου.

Η Toyota και η ηλεκτροκίνηση

Η στρατηγική αυτή βέβαια είχε φέρει την Toyota στο επίκεντρο έντονης κριτικής, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα η γκάμα της διέθετε μόλις ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το bZ4X, την ώρα που οι ανταγωνιστές της λάνσαραν τη μία ηλεκτρική πρόταση μετά την άλλη.

Ωστόσο, παρά την αρχική επιφυλακτικότητα, ο ιαπωνικός κατασκευαστής προσαρμόζεται πλέον στα νέα δεδομένα της αγοράς και στους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Η γκάμα της εταιρείας εμπλουτίζεται σταδιακά με νέα ηλεκτρικά μοντέλα, όπως το Urban Cruiser και το C-HR+ (διαβάστε για το μοντέλο εδώ), ενώ την ίδια στιγμή στην αγορά της Κίνας το crossover bZ3X καταγράφει ήδη αξιοσημείωτη εμπορική πορεία. Παράλληλα, η Toyota επιδιώκει να διπλασιάσει τις πωλήσεις των ηλεκτρικών της μοντέλων έως το 2027, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δεν αγνοεί τη ζήτηση της αγοράς.

Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο παρελθόν και ο Kenta Kon, CEO της ιαπωνικής φίρμας: «Εάν οι πελάτες θέλουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η μάρκα θα τους παρέχει ανταγωνιστικά ηλεκτρικά οχήματα».