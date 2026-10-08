Η απόφαση διατάσσει επίσης την κατάσχεση όλων των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του.

Σήμερα, η BAIC είναι ένας από τους κολοσσούς της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα. Πέρσι πούλησε συνολικά 1,75 εκατομμύρια αυτοκίνητα και το 2024 ξεπέρασε τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη.

Μία από τις βασικές προσωπικότητες πίσω από την τεράστια ανάπτυξη αυτής της ασιατικής μάρκας ήταν ο Xu Heyi, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της εταιρείας για σχεδόν 15 χρόνια και αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την εθνική και διεθνή επέκτασή της.

Όμως τώρα ο Xu αφήνει ένα τεράστιο αποτύπωμα στην ιστορία της BAIC: καταδικάστηκε σε θάνατο, αφού κρίθηκε ένοχος για πολλές υποθέσεις διαφθοράς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκτελεστεί άμεσα.

Θανατική ποινή, ναι, αλλά όχι τώρα

Το τρίτο σε σειρά Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Πεκίνου εξέδωσε την απόφασή του: ο Xu Heyi κρίθηκε ένοχος για διάφορα οικονομικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος.

Η ποινή, ως συνολική ποινή που ενοποιεί όλες τις παραβάσεις, θα είναι η θανατική. Η απόφαση διατάσσει επίσης την κατάσχεση όλων των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων του και του στερεί εφ’ όρου ζωής τα πολιτικά του δικαιώματα, από το δικαίωμα ψήφου έως την κατοχή οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος.

Και, πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για «θανατική ποινή με αναστολή εκτέλεσης δύο ετών». Η συγκεκριμένη ποινή στο κινεζικό ποινικό σύστημα προβλέπεται για ορισμένα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η διαφθορά. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται.

Επιπλέον, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, η ποινή μπορεί να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη, ανάλογα με τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου και τις προϋποθέσεις που θέτει η δικαιοσύνη.

Όσον αφορά τα ίδια τα εγκλήματα, η απόφαση του δικαστηρίου δεν αναφέρει λεπτομερώς το χρηματικό ποσό που αφορούσαν οι δωροδοκίες ούτε το ποσό των χρημάτων που ξεπλύθηκαν.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή έρχεται περισσότερο από τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς ότι είχαν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου της BAIC.

Η έρευνα εντάχθηκε στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά της διαφθοράς, η οποία επικεντρώθηκε σε αξιωματούχους και στελέχη κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων. Ο Xu Jiayin, ιδρυτής του κολοσσού του real estate Evergrande, καταδικάστηκε επίσης πρόσφατα σε ισόβια κάθειρξη.

Ο άνθρωπος που μετέτρεψε την BAIC σε κολοσσό

Ο Xu Heyi διορίστηκε πρόεδρος του Beijing Automotive Group (BAIC Group) το 2006, αφού είχε ενταχθεί στην εταιρεία το 2002. Υπό την ηγεσία του, η ασιατική εταιρεία προώθησε σε μεγάλο βαθμό την επέκτασή της χάρη σε συμφωνίες με διεθνείς κολοσσούς, όπως η Hyundai και η Mercedes-Benz, μέσω των κινεζικών θυγατρικών τους.

Αυτό επέτρεψε στην BAIC να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά μέσω συμφωνιών κατασκευής και εμπορίας οχημάτων αυτών των εμπορικών σημάτων, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία της εκτός Κίνας.

Μεταξύ των σημαντικότερων σταθμών στις διεθνείς συνεργασίες του κινεζικού ομίλου ήταν η συμφωνία του 2019 με την Daimler, μέσω της οποίας απέκτησε ποσοστό 5% στη γερμανική εταιρεία. Το 2021, η BAIC έλεγχε ήδη το 9,98% των μετοχών της Mercedes-Benz. Στην Κίνα, η συμμαχία με τη Xiaomi είναι καθοριστική για την παραγωγή του SU7, του επιτυχημένου ηλεκτρικού οχήματος της τεχνολογικής εταιρείας.

Η άφιξη του Xu έδωσε ώθηση στην BAIC. Όταν ανέλαβε τα ηνία, η μάρκα κατέγραφε περίπου 680.000 πωλήσεις οχημάτων ετησίως και έσοδα ύψους περίπου 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το 2019, έναν χρόνο πριν αποχωρήσει, η BAIC κατέγραψε πωλήσεις 2,26 εκατομμυρίων αυτοκινήτων και έσοδα περίπου 66 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκείνη τη χρονιά, οι εξαγωγές της ξεπέρασαν τις 77.000 μονάδες.