Προς τελική έγκριση σε Ευρώπη και Κίνα το σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης της Tesla

Το γνωστό και μη εξαιρετέο σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης FSD της Tesla ανοίγει τα… φτερά του σε δύο από τις μεγαλύτερες γεωγραφικές περιφέρειες της υφηλίου.

Το γεγονός ότι οι πωλήσεις της Tesla δέχονται ασφυκτικές πιέσεις τους τελευταίους μήνες φαίνεται να οδηγεί την αμερικάνικη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων του Ίλον Μάσκ στην αναζήτηση νέων μονοπατιών σε μια προσπάθεια να «ξεκλειδώσει» νέες πηγές εσόδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει οι ρυθμιστικές αρχές σε Ευρώπη και Κίνα να εγκρίνουν το σύστημα Full Self-Driving (FSD) της εταιρείας «εντός του επόμενου μήνα». Διόλου τυχαία, η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, γεγονός που έρχεται να καταδείξει την αποφασιστικότητα της Tesla να προωθήσει την τελευταία εξέλιξη της εν λόγω τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι είναι το FSD και γιατί έχει σημασία

Το Full Self-Driving είναι ένα σύστημα προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης που η Tesla προωθεί ως προπομπό της πλήρους αυτόνομης οδήγησης. Παρά το γεγονός ότι στις ΗΠΑ διατίθεται ήδη εδώ και χρόνια (με απαιτούμενη επίβλεψη από τον οδηγό), η υιοθέτηση του στην Ευρώπη και την Κίνα έχει καθυστερήσει λόγω των αυστηρών κανόνων ασφάλειας αλλά και των διαφοροποιημένων ρυθμιστικών πλαισίων.

Σε αυτές τις αγορές, η Tesla δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια. Στη Ευρώπη, οι κανόνες ασφαλείας θεωρούνται αυστηρότεροι και πιο «κατακερματισμένοι» από εκείνους των ΗΠΑ, γεγονός που έχει επιβραδύνει τη διάθεση του FSD στη Γηραιά Ήπειρο, ενώ στην Κίνα, παρά την αρχική διάθεση συστημάτων παρόμοιων με το FSD, η πλήρης έγκριση και λειτουργία τους δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Εδώ, σημαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών ρυθμιστικών αρχών. Οι ολλανδικές αρχές (RDW), για παράδειγμα, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα δοκιμάσουν την τεχνολογία FSD και αναμένουν να λάβουν την τελική τους απόφαση τον Φεβρουάριο, με την ελπίδα πως μια τέτοια έγκριση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερη αποδοχή σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στην Κίνα, η Tesla είχε ήδη ξεκινήσει να διαθέτει κάποιες λειτουργίες του FSD υπό τη μορφή ενός «προηγμένου συστήματος υποβοήθησης». Ωστόσο, για να αποκτήσει πλήρη έγκριση απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές – διαδικασία που μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω ανακοινώσεις του Ίλον Μασκ επέδρασαν θετικά στη αξία της μετοχής της Tesla.

Φωτ.: Tesla