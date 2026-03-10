Η Stellantis ενισχύει το έμψυχο δυναμικό της με την πρόσληψη 2.000 νέων εργαζομένων, που έρχονται να αναβαθμίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας.

Μια νέα στρατηγική βελτίωσης των προϊόντων της εφαρμόζει η Stellantis και αυτή αφορά την πρόσληψη νέων εξειδικευμένων μηχανικών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Οι νέοι εργαζόμενοι θα στελεχώσουν τα τμήματα εξέλιξης προϊόντων και λογισμικού, ενώ θα εστιάσουν και στους ελέγχους που η εταιρεία θεωρεί απαραίτητους για την περαιτέρω βελτίωση της αξιοπιστίας των μοντέλων της.

Το νέο προσωπικό, που αναμένεται να είναι 2.000 άτομα, θα πραγματοποιεί και δοκιμές στα νέα μοντέλα, προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν προβλήματα και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, πριν το λανσάρισμα των αυτοκινήτων στην αγορά.

Μια κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ραγδαίου ανασχηματισμού της εταιρείας λόγω της ηλεκτροκίνησης, που επιτάσσει και χρήση νέων λογισμικών στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι προσλήψεις συνιστούν μια γενναία πράξη από την πλευρά της Stellantis, που θέλει να προσφέρει αξιόπιστα αυτοκίνητα στους πελάτες και να ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα της, αναβαθμίζοντας έτσι και την ανταγωνιστικότητά της στον παγκόσμιο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Stellantis δείχνει αποφασισμένη να δώσει και το «φιλί της ζωής» στους ντίζελ κινητήρες, λόγω αφενός της υψηλής ζήτησης που έχουν τα εν λόγω μοντέλα και αφετέρου της ασθενούς διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στον κόσμο των τεσσάρων τροχών.