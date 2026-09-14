Προσπάθησε να ξεφύγει από την Αστυνομία και έπεσε πάνω σε αεροπλάνο

Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει χωρίς αναμμένα φώτα και έπεσε αρχικά πάνω στον περιμετρικό φράχτη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Πόρτσμουθ.

Ένας 17χρονος οδηγός Ford Mustang αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών και ανυπακοή σε αστυνομικό, καθώς και παράβαση για επικίνδυνη οδήγηση, μετά την πρόσκρουσή του στον περιμετρικό φράχτη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Πόρτσμουθ και τη σύγκρουσή του με ένα αεροσκάφος Pilatus PC-12, σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία του Νιου Χάμσαϊρ.

Ο νεαρός οδηγούσε ένα Ford Mustang του 2008 στο Πόρτσμουθ των ΗΠΑ, όταν ένας αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει το muscle car στην οδό Durham Street, η οποία βρίσκεται κάθετα προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτσμουθ.

PC-12 vs. Mustang Drunk Driver. Both lost. This is a PlaneSense PC-12, you can tell by the tail ending in “AF” and the livery. Plane was parked and the mustang hit the aircraft. Gonna be an interesting insurance claim. pic.twitter.com/6ztfn8auYC — Preston Holland 🛩️ (@preston_holland) August 31, 2026



Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει χωρίς αναμμένα φώτα και έπεσε πάνω στον περιμετρικό φράχτη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Πόρτσμουθ, πριν οδηγήσει μέσα από τον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών. Αφού χτύπησε ένα τρακτέρ Kubota και ένα σταθμευμένο αεροσκάφος Pilatus PC-12, το Mustang ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση λίγο αργότερα.

Βίντεο που καταγράφηκε μετά τη σύγκρουση δείχνει το Mustang χωρίς οροφή και με το μπροστινό μέρος του να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το επόμενο πρωί, εν τω μεταξύ, δείχνουν την έκταση των ζημιών στο αεροσκάφος Pilatus PC-12, οι οποίες περιλαμβάνουν αποκομμένο αριστερό φτερό και κατεστραμμένο αριστερό κύριο σύστημα προσγείωσης.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το συγκεκριμένο αεροσκάφος ανήκει στην εταιρεία May Ten LLC και πιο πρόσφατα χρησιμοποιούνταν από την Cobalt Air, εταιρεία με έδρα το Πόρτσμουθ.

Ένα καινούργιο Pilatus PC-12 NG του 2016 είχε αρχική τιμή 4 εκατομμυρίων δολαρίων (3,5 εκατομμύρια ευρώ), γεγονός που σημαίνει ότι ο 17χρονος ενδέχεται στο μέλλον να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν ιδιαίτερα υψηλό λογαριασμό.

Ο 17χρονος οδηγός αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Πόρτσμουθ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.