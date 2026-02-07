Πρόστιμο 960 ευρώ για 7 χλμ./ώρα πάνω από το όριο – Οδηγός στη Γερμανία δεν πίστευε στα μάτια του

Κατά την αξιολόγηση του περιστατικού, η αρμόδια αρχή φαίνεται ότι κατέταξε κατά λάθος το Ford Fiesta ως φορτηγό.

Με πρόστιμο 960 ευρώ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 7 χλμ./ώρα τιμωρήθηκε οδηγός στη Γερμανία, καθώς η αρμόδια αρχή φαίνεται να κατέταξε το αυτοκίνητό του σε λάθος κατηγορία οχημάτων.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο άνδρας οδηγούσε το Ford Fiesta του στον αυτοκινητόδρομο Α3 κοντά στον δήμο Windhagen, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, όταν καταγράφηκε να κινείται με 131 χλμ./ώρα, σε τμήμα του δρόμου με όριο ταχύτητας 120 χλμ./ώρα.

Μετά την εφαρμογή του περιθωρίου ανοχής, υπερέβη το όριο κατά 7 χλμ./ώρα, υποπίπτοντας σε μια φαινομενικά ασήμαντη παράβαση. Όταν, όμως, έλαβε την κλήση, λίγες εβδομάδες αργότερα, ο οδηγός δεν πίστευε στα μάτια του.

Αντί για το αναμενόμενο πρόστιμο των 20 ευρώ, του βεβαιώθηκε κλήση ύψους 960 ευρώ. Επιπλέον, του αποδόθηκαν δύο βαθμοί ποινής στο μητρώο οδηγών και επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης ενός μήνα.

Όπως αναφέρει η γερμανική Merkur, ο λόγος για αυτή την αυστηρή ποινή ήταν επειδή η αρμόδια αρχή είχε κατατάξει το Ford Fiesta ως φορτηγό. Με δεδομένο ότι το όριο ταχύτητας για τα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο είναι 80 χλμ./ώρα -και όχι 120 χλμ./ώρα το οποίο ισχύει για επιβατικά στο συγκεκριμένο σημείο- ο οδηγός τιμωρήθηκε για παράβαση του ορίου κατά 47 χλμ./ώρα.

Όπως προσθέτει η Merkur, η φωτογραφία από την κάμερα ταχύτητας δείχνει ένα λεωφορείο πίσω από το Ford, στη λωρίδα της αντίθετης κυκλοφορίας, γεγονός που ίσως εξηγεί το συγκεκριμένο μπέρδεμα.

Ο οδηγός αντέδρασε και υπέβαλε έγκαιρα ένσταση κατά της εσφαλμένης πράξης, ώστε να γίνει άρση του προστίμου των 960 ευρώ και να του επιβληθεί το πρόστιμο των 20 ευρώ που ισχύει για υπέρβαση του ορίου κατά 7 χλμ./ώρα.

Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα, πάντως, με τον συνήγορο υπεράσπισης του άνδρα, η υπηρεσία προστίμων είναι απίθανο να διορθώσει το λάθος της, καθώς έχει ήδη διαβιβάσει την υπόθεση στην εισαγγελία και από εκεί θα παραπεμφθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο.

Πηγή: geblitzt.de