Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες του νέου Range Rover GT

Το νέο μοντέλο της Range Rover λέγεται GT, έχει σαφείς αισθητικές αναφορές στη νέα Type 01 και θα συνδυάζεται αρχικά με αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Για αρκετούς μήνες, η Jaguar Land Rover πραγματοποιούσε δοκιμές πάνω σε ένα αυτοκίνητο που οι φήμες έλεγαν πως θα ήταν το επόμενης γενιάς Range Rover Velar.

Τελικά, η μάρκα ανακοίνωσε ότι το αυτοκίνητο αυτό θα αποτελέσει το πέμπτο μέλος της οικογένειας Range Rover, θα έχει όνομα GT και σε πρώτη φάση, θα συνδυάζεται με αμιγώς ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα, πριν η γκάμα του επεκταθεί με υβριδικές επιλογές.

Το αυτοκίνητο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα EMA της εταιρείας και αντλεί σαφείς αισθητικές αναφορές από την επερχόμενη Jaguar Τype 01.

Με αναφορές στην Type 01

Στο πεδίο της σχεδίασης, το GT μοιράζεται ορισμένα κοινά στοιχεία με το Range Rover Sport, όπως το χαμηλό εμπρός μέρος και τα αιχμηρά φωτιστικά σώματα. Ωστόσο, έχει αρκετά μικρότερη απόσταση από το έδαφος και διαθέτει πιο έντονη κουπέ σιλουέτα.

Αρχικά, το GT θα διατεθεί αυστηρά ως τετραθέσιο, ενώ αργότερα θα γίνει διαθέσιμο και με πίσω πάγκο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί τρεις επιβάτες.

Η καμπίνα του GT παραπέμπει στην πολυσυζητημένη Jaguar Type 01. Το τιμόνι τραβά αμέσως την προσοχή με τους παχείς οριζόντιους βραχίονες που φιλοξενούν διακόπτες αφής, οι διακόπτες στην κολόνα του τιμονιού είναι πανομοιότυποι με εκείνους του Jaguar.

Δίπλα, δεσπόζει η μεγάλη κεντρική οθόνη του συστήματος ψυχαγωγίας, η οποία δείχνει να αιωρείται πάνω από την κεντρική κονσόλα. Συνολικά, το εσωτερικό του GT δεν μοιάζει με κανένα άλλο μοντέλο της Range Rover.

Εν αναμονή ανακοινώσεων

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Range Rover, Martin Limpert, το GT υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των grand tourer, συνδυάζοντας την κομψότητα, την πολυτέλεια και την άνεση με εκτός δρόμου δυνατότητες που κανένα συμβατικό GT δεν μπορεί να ανταγωνιστεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο μοντέλο αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του έτους, με την εταιρεία να μην έχει ακόμη προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των πωλήσεων.