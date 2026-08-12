Πρώτες εικόνες του νέου SUV που ετοιμάζει η Mercedes-AMG

Η Mercedes-AMG βάζει τις τελευταίες πινελιές στο νέο SUV υψηλών επιδόσεων που ετοιμάζει.

H Mercedes-AMG έχει γίνει πασίγνωστη ως μια εταιρεία που έχει κατασκευάσει κάποιους από τους πιο αποδοτικούς κινητήρες στην ιστορία της αυτοκίνησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι Γερμανοί θα κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία κάνει το επόμενο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση.

Για αυτόν το λόγο, η Mercedes ετοιμάζει το επόμενο αμιγώς ηλεκτρικό SUV υψηλών επιδόσεων, οι πρώτες teaser εικόνες του οποίου αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, συνοδευόμενες από το αινιγματικό σλόγκαν «κατασκευασμένο για να αμφισβητεί όλα όσα γνωρίζετε».

Με εξωφρενική ισχύ

Το νέο SUV θα βασίζεται πάνω στην αρχιτεκτονική AMG.EA που χρησιμοποιήθηκε επίσης στη Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, με τα δύο αυτοκίνητα να αναμένεται να μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το αυτοκίνητο αναμένεται να διαθέτει τρεις εκδόσεις ισχύος: την AMG GT 53 με δύο ηλεκτροκινητήρες και ισχύ πάνω από 530 ίππους, την AMG GT 55 με τρεις ηλεκτροκινητήρες και περισσότερη δύναμη και την κορυφαία AMG GT 63, η οποία υπολογίζεται πως θα αποδίδει πάνω από 1.150 PS.

Σε όλες τις εκδόσεις, το αυτοκίνητο θα ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής από την βρετανική Yasa, οι οποίοι είναι μικρότεροι σε μέγεθος και ελαφρύτεροι από αυτούς που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα ηλεκτρικά.

Γρήγορο σε επιδόσεις και φόρτιση

Η μεγάλη αυτονομία δεν θα αποτελεί προτεραιότητα και με δεδομένο πως το αυτοκίνητο θα είναι λιγότερο αεροδυναμικό και ταυτόχρονα πιο βαρύ, είναι πιθανό η μικτή ηλεκτρική του εμβέλεια να περιορίζεται κάτω από τα 600 χιλιόμετρα.

Πάρα ταύτα, η μπαταρία χωρητικότητας 106 kWh θα είναι σε θέση να αναπληρώνει τη χαμένη της ενέργεια με ρυθμό 600 kW. Επίσης, οι οδηγοί θα μπορούν να προσθέσουν περισσότερα από 420 χιλιόμετρα μετά από μόλις 10 λεπτά σύνδεσης.