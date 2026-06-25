Πρώτη γεύση από το νέο Jeep Cherokee Trailhawk

Το ντεμπούτο του νέου Jeep Cherokee Trailhawk είναι προ των πυλών και, όπως φαίνεται, θα ενισχύει σημαντικά τις off-road δυνατότητες του μοντέλου.

Η Jeep έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη teaser φωτογραφία (δείτε κεντρική εικόνα) του επερχόμενου Cherokee Trailhawk, μιας έκδοσης που θα ενισχύει τα σκληροτράχηλα χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Αν και η αμερικανική εταιρεία κρατά για την ώρα κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες, η πρώτη αυτή εικόνα είναι αρκετή για να μαρτυρήσει τον περιπετειώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το νέο Trailhawk θα ξεχωρίζει οπτικά από τη νέα γκρι μάσκα και τον πιο «μυώδη» εμπρός προφυλακτήρα που είναι έτσι μελετημένος, ώστε να προσφέρει καλύτερη γωνία προσέγγισης, ενώ φαίνεται πως ενσωματώνει επίσης κόκκινα άγκιστρα ρυμούλκησης.

Στα χνάρια του Grand Cherokee Trailhawk

Οδηγός για το τι νέο θα φέρει η έκδοση Trailhawk είναι το μεγαλύτερο Grand Cherokee Trailhawk.

Ως εκ τούτου, η έκδοση αναμένεται να φέρει μαζί της το γνώριμο ματ μαύρο αυτοκόλλητο στο καπό που μειώνει τις αντανακλάσεις, ατσάλινες ποδιές προστασίας στο κάτω μέρος για τις πέτρες και νέους τροχούς 18 ιντσών ντυμένους με ελαστικά all-terrain, ενώ εξαιρετικά πιθανή θεωρείται η προσθήκη του συστήματος TrailCam, μιας κάμερας που λειτουργεί ως «ψηφιακός καθοδηγητής» στις δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές, δείχνοντας στον οδηγό ακριβώς τι υπάρχει μπροστά από τους τροχούς του.

Περνώντας στο εσωτερικό, η καμπίνα θα ισορροπεί ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και την premium αίσθηση.

Ενώ το Grand Cherokee Trailhawk εξοπλίζεται με πολυτελή δερμάτινα καθίσματα Nappa σε απόχρωση Global Black με κόκκινες ραφές, το Cherokee Trailhawk αναμένεται να έχει επενδύσεις από συνθετικό δέρμα Capri, για εύκολο στο καθάρισμα.

Με αναβαθμισμένο σύστημα τετρακίνησης

Κάτω από το καπό, η Jeep θα εμπιστευτεί πιθανότατα υβριδικό σύνολο που θα αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων, δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία ιόντων λιθίου 1,08 kWh.

Η συνδυαστική απόδοση θα φτάνει περίπου τους 210 ίππους και τα 312 Nm ροπής, ενώ η κίνηση θα περνά και στους τέσσερις τροχούς (το σύστημα 4WD αναμένεται να είναι σημαντικά αναβαθμισμένο), χάρη σε ένα κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT).