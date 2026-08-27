Η Volkswagen δίνει μια πρώτη εικόνα του επερχόμενου Amarok, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027.

Το Amarok περνάει στην επόμενη φάση της ζωής του και η Volkswagen επέλεξε να δώσει μια πρώτη εικόνα του λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του μοντέλου. Ο τόπους που διαδραματίστηκε η ανεπίσημη πρεμιέρα του, με μπόλικο καμουφλάζ και ελάχιστα στοιχεία, ήταν μια εκδήλωση για rodeo στη Βραζιλία.

Βλέπετε εκεί συγκεντρώνεται το κοινό στο οποίο το γερμανικό pick-up απευθύνεται, όπως είναι οι αγρότες. Δεν είναι το μοναδικό κοινό που στοχεύει, αλλά αναμφίβολα είναι ίσως το κυριότερο και σίγουρα αυτό που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην καθημερινότητά του.

Η κατασκευή του θα συνεχίσει να πραγματοποιείται στην Αργεντινή, στο εργοστάσιο της General Pacheco. Εκεί όπου η γερμανική εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μια μεγάλη επένδυση προκειμένου να το εκσυγχρονίσει σύμφωνα με τα υψηλά της πρότυπα.

Για τη δημιουργία του θα χρησιμοποιηθεί μια νέα πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα θα «πατάει» σε αυτή του Maxus Interstellar X, προϊόν του κινεζικού ομίλου SAIC. Έτσι, το νέο Amarok θα διατίθεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικές εκδόσεις, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές. Επιπλέον, το πλαίσιο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει φορτίο περίπου 1.000 κιλών.

Ωστόσο, το Amarok δεν θα είναι απλώς ένα Maxus με διαφορετικά σήματα, αφού οι Γερμανοί θα πραγματοποιήσουν αρκετές αλλαγές στο αυτοκίνητο. Πιο συγκεκριμένα αλλαγές θα γίνουν σε ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, προκειμένου το νέο Amarok να προσφέρει μια ξεχωριστή οδική συμπεριφορά, που θα ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες των πελατών της.

Η κορυφαία έκδοση του γερμανικού pick-up αναμένεται να εφοδιάζεται με ένα plug-in hybrid σύστημα, το οποίο θα αποδίδει περισσότερους από 450 ίππους και 800 Nm ροπής. Με τη δύναμη να περνάει και στους τέσσερις τροχούς, το Amarok θα μπορεί να επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Το νέο Amarok δεν είναι όμως μόνο πανίσχυρο και σημαντικά πιο δυνατό από το προηγούμενο, αλλά και μεγαλύτερο σε διαστάσεις. Αυτό με δεδομένες τις διαστάσεις του Maxus, καθώς μέχρι τώρα η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει τεχνικά στοιχεία για το μοντέλο της. Έτσι, πιθανότατα θα έχει μήκος περίπου 5,5 μέτρα, πλάτος 2 μ., αλλά και μεταξόνιο που θα αγγίζει τα 3,3 μέτρα.