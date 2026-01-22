Πρώτη ματιά στην επερχόμενη ανανεωμένη Mercedes S-Class (+video)

Η αποκάλυψη της ανανεωμένης S-Class συμπίπτει με τη συμπλήρωση 140 ετών από τη «γέννηση» του πρώτου λειτουργικού αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της ανανεωμένης S-Class, στις 29 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της Mercedes, Ola Källenius, προσφέρει στους φίλους της μάρκας μια πρώτη γεύση από το μοντέλο.

Οι πρώτες συστάσεις με τη νέα λιμουζίνα -σημείο αναφοράς στους τομείς της πολυτέλειας και της άνεσης- γίνονται μέσω ενός βίντεο στο Youtube, όπου συμπρωταγωνιστούν ο δημιουργός περιεχομένου Justin Tse και ο θρύλος του τένις Roger Federer.

«Καμουφλαρισμένη αλλά επιβλητική, αυτή η πιο πρόσφατη εξέλιξη αντιπροσωπεύει μία από τις πιο εκτεταμένες αναβαθμίσεις στην ιστορία του μοντέλου. Με περισσότερα από 50% των μερών της – περίπου 2.700 εξαρτήματα – να είναι νέα ή ανανεωμένα, η νέα S-Class ενισχύει τη θέση της στην καινοτομία, την άνεση και την ασφάλεια, επαναβεβαιώνοντας τη διαχρονική φιλοδοξία που χαρακτηρίζει τη Mercedes-Benz», αναφέρει χαρακτηριστικά η μάρκα.

Το μοντέλο θα φέρει πιο «τολμηρό» σχεδιασμό, νέα γενιά συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με την αρωγή του Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), αλλά και διευρυμένες επιλογές εξατομίκευσης.

Την εμπειρία θα ενισχύει η βελτιωμένη αερανάρτηση AIRMATIC με «έξυπνη» ρύθμιση αμορτισέρ που σύμφωνα με το γερμανικό brand θα παρέχει ακόμη μεγαλύτερη άνεση, ιδιαίτερα αισθητή στα μεγάλα σαμαράκια που συναντώνται συχνά στη νότια Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 29 Ιανουαρίου 2026, όταν η Mercedes θα παρουσιάσει την ανανεωμένη S-Class, συμπληρώνονται 140 έτη από τότε που ο Karl Benz κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το Patent-Motorwagen, το οποίο λογίζεται ως το πρώτο λειτουργικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής.