Πρώτος στόχος της Renault η έκδοση νέων μοντέλων

Η μάρκα έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία τα τελευταία χρόνια προσθέτοντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ρετρό θεματολογία, όπως τα 4, 5 και Twingo.

Η Renault εξετάζει επί του παρόντος τις εκδόσεις επόμενης γενιάς τόσο του εξαιρετικά επιτυχημένου 5 όσο και του Clio -όμως ο επικεφαλής Fabrice Cambolive δήλωσε ότι ο «πρώτος στόχος» του Γάλλου κατασκευαστή είναι να προσθέσει ορισμένα «εντελώς νέα μοντέλα» στην υπάρχουσα γκάμα του.

Η μάρκα έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία τα τελευταία χρόνια προσθέτοντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ρετρό θεματολογία, όπως τα 4, 5 και Twingo, παράλληλα με μια ολοένα μεγαλύτερη γκάμα υβριδικών μοντέλων, όπως το Clio, καθώς και μια σειρά από νέα SUV που έχουν υιοθετήσει κλασικές ονομασίες μοντέλων, σημειώνει το autocar.

Παρότι δεν απέκλεισε περισσότερα μοντέλα εμπνευσμένα από το ρετρό, ο Cambolive επέμεινε ότι η Renault δεν θα γεμίσει τη γκάμα της με τέτοια αυτοκίνητα, λέγοντας αντίθετα ότι οποιοδήποτε τέτοιο μοντέλο «πρέπει να ταιριάζει στη σύγχρονη εποχή».

Η Renault στοχεύει σε μια ισορροπημένη γκάμα, δήλωσε ο Cambolive. «Θα πρέπει να αποτελείται κατά το ένα τρίτο από εμβληματικά αυτοκίνητα, όπως τα R5, R4 και Twingo, κατά το ένα τρίτο από μοντέλα-σειρές που δεν είναι εμβληματικά, αλλά βρίσκονται στο μυαλό των ανθρώπων, όπως τα Clio και Scenic και, στη συνέχεια, πρέπει να αφήσεις τους σχεδιαστές σου να προτείνουν κάτι εντελώς νέο. Είσαι τελειωμένος αν απλώς ζεις στο παρελθόν», σημείωσε.

«Ο πρώτος μας στόχος τώρα είναι να φέρουμε στην αγορά ορισμένα εντελώς νέα μοντέλα, επειδή δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο παρελθόν με τα R5 και Clio», επεσήμανε.

«Αισθανόμαστε ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα είδος ακάλυπτου τμήματος της αγοράς, το οποίο είναι η κατηγορία των B-hatchback, όπου πρέπει να εφεύρουμε τον διάδοχο του Clio, και αυτό είναι που δουλεύουμε τώρα.

«Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις δυνατότητες των B-hatchback και σε ποιο μέγεθος: ένα B-hatch σήμερα θα πρέπει να έχει μήκος 4,1-4,2 μέτρα. Πώς καλύπτεις αυτή την ανάγκη, όταν πρέπει να έχεις όχι ένα SUV αλλά ένα hatchback; Και τι είδους αυτοκίνητο θα πρέπει να επιλέξεις: σπορ χαρακτήρα, πρακτικότητα, ευελιξία; Αυτό προσπαθούμε να προβλέψουμε για το Clio της επόμενης γενιάς».