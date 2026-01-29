«Ψαλίδι» σε 4.000 θέσεις εργασίας από γερμανική εταιρεία – Επηρεάζονται εργαζόμενοι σε 6 χώρες

Η γερμανική βιομηχανία προμηθευτών αυτοκινήτων έχει φτάσει σε οριακό σημείο, λόγω του έντονου κινεζικού ανταγωνισμού και της αδυναμίας να ακολουθήσει τον εξηλεκτρισμό των οχημάτων.

Σχέδια για κατάργηση έως και 4.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ο Γερμανός προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Aumovio, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο αυτοκινητικό περιβάλλον.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα επηρεάσουν εργαζομένους σε έξι χώρες: την Ινδία, τη Σιγκαπούρη, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Γερμανία και το Μεξικό, όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση της εταιρείας.

Στη Γερμανία, η Aumovio έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με τη μείωση θέσεων εργασίας, ενώ από τις αρχές Μαρτίου σκοπεύει να ξεκινήσει πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στις γερμανικές εγκαταστάσεις.

Η Aumovio, η οποία πρόσφατα αποσχίστηκε από τον κατασκευαστή ελαστικών Continental στο πλαίσιο μιας σημαντικής εταιρικής αναδιοργάνωσης, πλέον έχει εστιάσει στο τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο και την ενοποίηση των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με το Reuters. Η Aumovio ανέφερε ότι βασικός παράγοντας πίσω από τις μειωμένες ανάγκες στελέχωσης στα τμήματα ανάπτυξης είναι η αυτοματοποίηση.

«Εστιάζουμε σε τεχνολογίες που δημιουργούν αξία, επενδύουμε σε τομείς με προσανατολισμό στο μέλλον και αξιοποιούμε τόσο νέες όσο και δοκιμασμένες συνεργασίες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aumovio, Philipp von Hirschheydt.

Τα τελευταία έτη, η γερμανική βιομηχανία προμηθευτών αυτοκινήτων αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις καθώς καλείται να διαχειριστεί τον κινεζικό ανταγωνισμό, σε συνδυασμό με την τεχνολογική μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και σε λειτουργίες που βασίζονται στο λογισμικό, όπως η αυτόνομη οδήγηση.

Το συγκεκριμένο εκρηκτικό κοκτέιλ έχει επηρεάσει και την επίσης γερμανική ZF, η η οποία έχει ανακοινώνσει περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2028, πυροδοτώντας κύμα διαδηλώσεων.