Πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Τουρκία

Οι συνολικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 15,45% σε ετήσια βάση, στις 627.977 μονάδες, κατά το πρώτο εννεάμηνο.

Στην Τουρκία, τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν συνολικά περίπου το 52% της αγοράς, με τις πωλήσεις τους να ανέρχονται σε 326.035 οχήματα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου -σημειώνοντας ωστόσο πτώση-, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πρακτορείου Anadolu, το οποίο επικαλείται στοιχεία του κλάδου.

Οι συνολικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 15,45% σε ετήσια βάση, στις 627.977 μονάδες, κατά το πρώτο εννεάμηνο, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων υποχώρησαν κατά 5,12%, στις 175.488 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Ένωση Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD).

Κατά την ίδια περίοδο, πωλήθηκαν 258.453 αυτοκίνητα βενζίνης και 204.956 υβριδικά. Οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 34.520, ενώ αυτές των οχημάτων που κινούνται με υγραέριο (LPG) ανήλθαν σε 8.969. Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, διαμορφώθηκαν σε 120.329.

Εάν συμπεριληφθούν και τα οχήματα με συστήματα «διευρυμένης αυτονομίας» (extended range), ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν κατά την περίοδο αυτή ανήλθε σε 121.079, με μερίδιο αγοράς 19,3%.

Μείωση 9,5% στις πωλήσεις ηλεκτρικών

Κατά συνέπεια, τους πρώτους εννέα μήνες του έτους οι πωλήσεις αυτοκινήτων βενζίνης μειώθηκαν κατά 23,5%, των πετρελαιοκίνητων κατά 40,7%, των ηλεκτρικών κατά 9,5% και των υβριδικών κατά 0,8%.

Αντίθετα, οι πωλήσεις αυτοκινήτων με κινητήρα LPG αυξήθηκαν κατά 44,7%.

Ειδικοί αναφέρουν ότι βασικός λόγος για την πτώση των πωλήσεων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων είναι το γεγονός ότι οι παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν τη διαδικασία σταδιακής κατάργησης της παραγωγής πετρελαιοκίνητων μοντέλων και, ως εκ τούτου, στην αγορά παρουσιάζονται ολοένα λιγότερα νέα αυτοκίνητα ντίζελ.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του ντίζελ παγκοσμίως ενδέχεται να επηρεάζει τη ζήτηση για πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Στο 19,3% το μερίδιο των ηλεκτρικών

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το μερίδιο των αυτοκινήτων βενζίνης στις πωλήσεις, το οποίο ανερχόταν σε 45,5% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, υποχώρησε στο 41,2% κατά την αντίστοιχη περίοδο φέτος.

Το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε από 7,8% σε 5,5%, ενώ το μερίδιο των αυτοκινήτων LPG αυξήθηκε από 0,8% σε 1,4%.

Κατά την ίδια περίοδο, το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο σύνολο των πωλήσεων αυξήθηκε από 18% σε 19,3%, ενώ το μερίδιο των υβριδικών αυξήθηκε από 27,8% σε 32,6%.

Έτσι, το συνολικό μερίδιο των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων έφτασε το 51,9%, με τις πωλήσεις τους να ανέρχονται σε 326.035 μονάδες. Με άλλα λόγια, περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Τουρκία ήταν ηλεκτρικά ή υβριδικά.

Τον Σεπτέμβριο πωλήθηκαν συνολικά 15.128 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 17,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Το μερίδιο αγοράς τους τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 23,7%.

Κατά τον ίδιο μήνα, πωλήθηκαν 17.911 υβριδικά αυτοκίνητα, με το μερίδιό τους στην αγορά να ανέρχεται σε 28,1%.