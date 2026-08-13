Ραγδαία ανάπτυξη σε πωλήσεις σημειώνει η Omoda & Jaecoo

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των Omoda & Jaecoo αυξήθηκαν κατά 148,9% τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 69.739 οχήματα, με κινητήριους μοχλούς την υβριδική τεχνολογία και τα έξυπνα τεχνολογικά συστήματα.

Η Omoda & Jaecoo ανακοίνωσε επίσημα τα τελευταία παγκόσμια στοιχεία πωλήσεών της. Τον Ιούλιο του 2026, η μάρκα κατέγραψε παγκόσμιες πωλήσεις 69.739 οχημάτων, σημειώνοντας αύξηση 148,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και καταγράφοντας επτά συνεχόμενους μήνες τριψήφιας ανάπτυξης.

Τι δείχνουν οι πωλήσεις

Τα μοντέλα νέας ενέργειας (NEV) συνέβαλαν με 56.587 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση 298,6% σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύοντας το 81,1% των συνολικών πωλήσεων. Έως το τέλος Ιουλίου, οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις της Omoda & Jaecoo για το 2026 ανήλθαν σε 448.849 οχήματα.

Με βάση τη σταθερά ανοδική της πορεία, η μάρκα προχωρά με συνέπεια προς τον στρατηγικό της στόχο για ετήσιες πωλήσεις ενός εκατομμυρίου οχημάτων έως το 2027.

Η ισχυρή εμπορική πορεία των βασικών μοντέλων της αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη συνολική ανάπτυξη των πωλήσεων. Τον Ιούλιο, δύο από τα σημαντικότερα SUV μοντέλα της μάρκας επιβεβαίωσαν τη διεθνή τους απήχηση: το Jaecoo 5 σημείωσε πωλήσεις 24.639 μονάδων παγκοσμίως, ενώ το Jaecoo 7 κατέγραψε 19.533 πωλήσεις μέσα σε έναν μήνα.

Τα δύο αυτά βασικά μοντέλα, συνέβαλαν συνολικά με περισσότερες από 44.000 μονάδες στις πωλήσεις του Ιουλίου.

Η παρουσία της μάρκας στην Ελλάδα

Θετική δυναμική καταγράφει η πορεία της μάρκας στην ελληνική αγορά, όπου η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει σταθερά την παρουσία της. Το δίκτυό της αριθμεί πλέον 10 εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης και 11 σημεία εξυπηρέτησης After Sales σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπλέον, η αυξανόμενη ανταπόκριση του ελληνικού κοινού αποτυπώνεται και στις επιδόσεις της αγοράς, με την Omoda να κατακτά τον Ιούλιο την τρίτη θέση μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Με συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη του δικτύου της, έμφαση στην εμπειρία του πελάτη και σταδιακή διεύρυνση της γκάμας με νέες υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις, η Omoda & Jaecoo ενισχύει διαρκώς τη θέση της στην ελληνική αγορά και δημιουργεί ισχυρές βάσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.