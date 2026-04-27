Range Rover Sport Twenty Edition: Τιμώντας την ιστορία του

Μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση του Range Rover Sport είναι η Twenty Edition, που ξεχωρίζει για τις αναβαθμισμένες προδιαγραφές της και την προσοχή στις λεπτομέρειες.

Για τον εορτασμό των 20 ετών Range Rover Sport οι Βρετανοί δημιούργησαν μια ειδική έκδοση του μοντέλου με τα διακριτικά Twenty Edition. Πρόκειται για μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής, η οποία έρχεται ως φόρος τιμής στη σχεδιαστική κληρονομία της φίρμας, αλλά και τις επιδόσεις του μοντέλου που άλλαξε τα δεδομένα στην κατηγορία των πολυτελών SUV.

Από το ντεμπούτο του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Range Rover Sport δεν έπαψε να εξελίσσεται. Επαναπροσδιόρισε τον σχεδιασμό των SUV, υιοθέτησε καινοτόμα υβριδική τεχνολογία, ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε μεγάλες προκλήσεις στον τομέα των επιδόσεων, ενώ δεν απουσίαζε ούτε από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς, το σημερινό Range Rover Sport αποτελεί την πιο καθαρή εκδοχή του μέχρι σήμερα, που ορίζεται από καθαρές επιφάνειες, σφιχτές αναλογίες και μια σίγουρη, σύγχρονη αισθητική που ισορροπεί μεταξύ του σπορ χαρακτήρα και της χαρακτηριστικής κομψότητας της Range Rover.

Η απήχηση που είχε στο κοινό αντικατοπτρίζεται και στις πωλήσεις του, που έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα. Στη νέα του γενιά, το πληθωρικό SUV, με τις κομψές γραμμές, αλλά και τα δυναμικά στοιχεία που το καθιστούν ξεχωριστό, είναι αναμφίβολα το πιο ολοκληρωμένο.

Σήμερα, δυο δεκαετίες μετά έρχεται η επετειακή έκδοση Twenty Edition, η οποία διακρίνεται για τις ξεχωριστές λεπτομέρειες στο εξωτερικό, αλλά και εσωτερικό του μοντέλου. Βαμμένο σε έντονο πορτοκαλί, που παραπέμπει στο πρωτότυπο Range Stormer, προτάσσει έναν τολμηρό χαρακτήρα, χωρίς αναστολές. Επιπλέον διαθέσιμο θα είναι σε μαύρο και λευκό.

Το πακέτο αλλαγών περιλαμβάνει ανάγλυφη επιγραφή «TWENTY», όπως και ζάντες 23 ιντσών σε γυαλιστερό ασημί χρώμα ή προαιρεταικά σε γυαλιστερό μαύρο. Στο εσωτερικό, φωτιζόμενα μαρσπιέ με την επιγραφή «TWENTY» και αντίστοιχη σήμανση στην κεντρική κονσόλα υπογραμμίζουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης.

Τα καθίσματα Ebony Windsor προέρχονται από την κορυφαία εκδοχή Range Rover Sport SV και διακρίνονται για το χαμηλό τους βάρος, αλλά και την ιδιαίτερη σχεδίαση. Επενδύσεις από σφυρήλατο ανθρακόνημα και επένδυση οροφής από μαύρο suedecloth διαμορφώνουν ένα δυναμικό, διακριτικό περιβάλλον στην καμπίνα.

Κάτω από το μακρύ καπό του Range Rover Sport Twenty Edition βρίσκεται ο Twin Turbo V8 mild hybrid βενζινοκινητήρας 4,4 λίτρων, που αποδίδει 540 ίππους. Παράλληλα η επετειακή αυτή έκδοση θα είναι διαθέσιμη και με το plug-in hybrid σύνολο και διακριτικά P550e. Σε αυτή την περίπτωση για την κίνηση φροντίζει ένα 6κύλινδρο σύνολο βενζίνης Ingenium 3,0 λίτρων, με έναν ηλεκτροκινητήρα 105 kW και μπαταρία 38,2 kWh.

Η απόδοση αγγίζει τους 550 ίππους, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία είναι 115 χιλιόμετρα, με τις εκπομπές CO2 να περιορίζονται στα 18 γρ./χλμ. Το Range Rover Sport Twenty Edition θα είναι σύντομα διαθέσιμο για παραγγελία.