Ο αρμόδιος φορέας κυκλοφορίας αποφάσισε στις 18 Νοεμβρίου να εγκαταστήσει ένα ραντάρ στον ιδιαίτερα προβληματικό αυτοκινητόδρομο C-32. Πρόκειται για έναν δρόμο που αντιμετωπίζει συχνά έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και καταγράφει πολλά τροχαία ατυχήματα.

Ένα ραντάρ που τοποθετήθηκε στην επικίνδυνη αυτοκινητόδρομο C-32 στην Ισπανία, κατέληξε μέσα σε μόλις μία ημέρα, στην επιβολή 324 προστίμων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των αιφνιδιαστικών ελέγχων στους δρόμους. Μάλιστα, βεβαιώθηκε παράβαση σε ένα από κάθε 12 διερχόμενα οχήματα.

Τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγοι οι έλεγχοι ταχύτητας στην Ισπανία που έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά υψηλό αριθμό προστίμων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το συγκεκριμένο περιστατικό αξίζει να συμπεριληφθεί στις αναλύσεις των αρμόδιων αρχών κυκλοφορίας.

Πώς είναι δυνατόν έως και ένα στα δώδεκα αυτοκίνητα να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη;

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι 324 οχήματα εντοπίστηκαν να κινούνται πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και τιμωρήθηκαν με πρόστιμο μέσα σε μία μόλις ημέρα ελέγχου αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι τα κινητά ραντάρ είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από τα σταθερά, σημειώνει το Autopista.

Αυτό είχε επισημάνει πριν από λίγες μόλις εβδομάδες και ο Pere Navarro, διευθυντής της ισπανικής Γενικής Διεύθυνσης Τροχαίας (DGT), όταν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα πρόστιμα από τα σταθερά ραντάρ δεν οφείλονται τόσο στις υπερβολικές ταχύτητες όσο στο ότι οι οδηγοί είναι ανόητοι και πέφτουν στην παγίδα των ελέγχων. Όταν τα ραντάρ είναι σηματοδοτημένα, το μόνο που χρειάζεται να κάνει ένας οδηγός είναι να φρενάρει και μετά να επιταχύνει ξανά».

Κινητό ραντάρ τοποθετήθηκε στην C-32, στη Ματαρό

Αυτό, προφανώς, δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωση των κινητών ραντάρ. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει η τελευταία επιχείρηση που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Κυκλοφορίας της Καταλονίας (Servei Català de Trànsit – SCT).

Ο αρμόδιος φορέας κυκλοφορίας αποφάσισε μια μέρα του Νοεμβρίου να εγκαταστήσει ένα ραντάρ στον αυτοκινητόδρομο C-32. Πρόκειται για έναν δρόμο που αντιμετωπίζει συχνά έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και καταγράφει πολλά τροχαία ατυχήματα.

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Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Το ραντάρ τοποθετήθηκε στο ύψος της πόλης Ματαρό και, μέσα σε λίγες μόλις ώρες λειτουργίας, βεβαίωσε παραβάσεις σε 324 οδηγούς για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, από τα συνολικά 3.922 οχήματα που ελέγχθηκαν.