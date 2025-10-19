Ρεκόρ για τις πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο

Για πρώτη φορά, οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων ξεπέρασαν τις 2 εκατ. μονάδες σε διάστημα ενός μήνα.

Το φράγμα των 2 εκατ. μονάδων έσπασαν για πρώτη φορά, σε επίπεδο ενός μήνα, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Rho Motion, φτάνοντας τον Σεπτέμβριο τα 2,1 εκατ.

«Οι παγκόσμιες πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων ξεπέρασαν τις 2 εκατομμύρια μονάδες σε έναν μόνο μήνα για πρώτη φορά, οδηγούμενες από τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση στις μεγάλες αγορές», δήλωσε ο Charles Lester, υπεύθυνος δεδομένων της Rho Motion.

Η Κίνα αντιπροσώπευσε περίπου τα δύο τρίτα των παγκόσμιων πωλήσεων, με περίπου 1,3 εκ. μονάδες, ενώ ρεκόρ κατέγραψε και η Βόρεια Αμερική, καθώς οι Αμερικανοί αγοραστές έσπευσαν να εξασφαλίσουν τα κίνητρα αγοράς (φοροαπαλλαγή 7.500 ευρώ) πριν από τη λήξη τους στις 30 Σεπτεμβρίου, δια χειρός Donald Trump.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο και αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία, σύμφωνα με τη Rho Motion, περιλαμβάνουν ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) και plug-in υβριδικά (PHEV).

Η Ευρώπη επίσης κατέγραψε νέο ρεκόρ, ενισχυμένη από τα κίνητρα στη Γερμανία και τη δυναμική ζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η κυκλοφορία του φθηνότερου Model Y της Tesla στην Ευρώπη αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τον ανταγωνισμό τους επόμενους μήνες.

Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 36% φτάνοντας τις 427.541 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική σημείωσαν άνοδο 66%, αγγίζοντας περίπου τις 215.000 μονάδες. Οι πωλήσεις στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν κατά 48%, φτάνοντας τα 153.594 οχήματα.