Renault 4 E-Tech Plein Sud: Χωρίς τους περιορισμούς της οροφής

Το αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της Renault λανσάρεται σε έκδοση με ηλεκτρική υφασμάτινη οροφή, η οποία προσφέρει ανεμπόδιστη θέα του περιβάλλοντος χώρου.

Η Renault διευρύνει την γκάμα του R4 E-Tech electric με την έκδοση Plein Sud, με ηλεκτρικά ανοιγόμενη μαύρη υφασμάτινη οροφή.

Το συγκεκριμένο μοντέλο παραπέμπει κυρίως στην έκδοση Plein Air του αρχικού Renault 4, στην οποία οι πλαϊνές πόρτες, η οροφή και η πίσω θύρα είχαν θυσιαστεί στον βωμό μιας μαλακής κουκούλας.

Στο Renault 4 E-Tech electric Plein Sud, οι μπάρες οροφής έχουν αφαιρεθεί για τη μεγιστοποίηση του ανοίγματος, ενώ η κεραία είναι πλέον ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι.

Σύμφωνα με τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία το R4 σχεδιάστηκε εξαρχής με το βλέμμα στραμμένο σε μια ανοιχτή έκδοση, και επομένως ο χώρος για το κεφάλι παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στα 906 χλστ. μπροστά και στα 813 χλστ. πίσω.

Στόχος της Renault ήταν να περιορίσει το βάρος της συγκεκριμένης έκδοσης και επομένως επέλεξε πλαστικό για τα δομικά στοιχεία της οροφής αντί για μέταλλο. Επιπλέον, η ακουστική βελτιστοποιείται από το πάχος του υφάσματος όταν η οροφή είναι κλειστή και από έναν ανεμοθραύστη που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο όταν η οροφή είναι ανοιχτή.

Το μήκος και το πλάτος της οροφής είναι 92 εκ. και 80 εκ. αντίστοιχα, με τη Renault να υποστηρίζει ότι ακόμα και οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ανεμπόδιστα τη θέα.

Επιπλέον, η οροφή μπορεί να ανοίγει σε διάφορες ενδιάμεσες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες, μέσω ενός κουμπιού (στο κλειδί ή κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη) ή με φωνητικό έλεγχο μέσω του ψηφιακού avatar “Reno”.

Σημειώνεται ότι πέρα από την έκδοση Plein Sud, η Renault ανακοίνωσε αναβαθμίσεις σε ολόκληρη την γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού B-SUV.

Μεταξύ άλλων, προστίθεται μια εσωτερική κάμερα στην αριστερή κολόνα του παρμπρίζ που ανιχνεύει την κόπωση του οδηγού, ενώ έχουν γίνει βελτιώσεις στο κύκλωμα θέρμανσης της μπαταρίας που μειώνουν τους χρόνους φόρτισης σε χαμηλές (περίπου 0°C) ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C), μέσω της λειτουργίας προγραμματισμού διαδρομής.