Renault 4 Troop: Ένα όχημα στην υπηρεσία των ένοπλων δυνάμεων

Το όχημα μπορεί να ελέγχει και να συντονίζει τη λειτουργία τόσο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων όσο και μη επανδρωμένων χερσαίων οχημάτων.

Το 4 Troop, μια πρωτότυπη έκδοση ενός οχήματος για το πεδίο μάχης, παρουσίασε ο Όμιλος Renault από κοινού με την Thales, στην Έκθεση Eurosatory 2026. Η τελευταία αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση για τη βιομηχανία άμυνας και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στο Παρίσι.

Το πρωτότυπο βασίζεται στο Renault Rafale, αποτελώντας ένα όχημα 4×4 με υβριδικό σύστημα κίνησης, σχεδιασμένο να συνδυάζει διακριτική λειτουργία με μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία.

Χάρη στις τεχνολογίες της Thales η οποία ειδικεύεται στα συστήματα άμυνας, επικοινωνιών και κυβερνοασφάλειας, το όχημα μπορεί να επιχειρεί σε κάθε είδους έδαφος, αναλαμβάνοντας αποστολές αναγνώρισης, συντονισμού μονάδων, συνοδείας, ανεφοδιασμού, επιτήρησης ευαίσθητων εγκαταστάσεων και περιοχών, καθώς και ανάπτυξης και διαχείρισης μη επανδρωμένων εναέριων (UAV) και χερσαίων συστημάτων (UGV-Unmanned Ground Vehicle).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος Renault, το 4 Troop είναι ένα πλήρως λειτουργικό κινητό κέντρο διοίκησης, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αποστολής.

Εξoπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες, υβριδικές ασφαλείς επικοινωνίες και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), το 4 Troop ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των χερσαίων δυνάμεων, προσφέροντας καλύτερη αντίληψη του πεδίου, ταχύτερη αντίδραση και υψηλότερη αποτελεσματικότητα.

Ο Όμιλος προσθέτει ότι ο συνδυασμός της βιομηχανικής και τεχνολογικής τεχνογνωσίας του, με τις προηγμένες λύσεις ασφαλών επικοινωνιών και συνδεσιμότητας της Thales, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παραγωγή και ταχεία ανάπτυξη ενός νέου τύπου οχημάτων με βέλτιστο κόστος.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία του Renault Group στον τομέα της συντήρησης και της τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων, μειώνοντας το συνολικό επιχειρησιακό και εφοδιαστικό τους αποτύπωμα.

Μεταξύ άλλων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία Vehicle-to Load (V2L), η οποία επιτρέπει στο 4 Troop να τροφοδοτεί ηλεκτρικό εξοπλισμό απευθείας στο πεδίο επιχειρήσεων.