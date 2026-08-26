Το Renault 5 E-Tech electric αναβαθμίστηκε – Τι καινούργιο φέρνει

Το πιο μοδάτο Renault των τελευταίων ετών αναβαθμίζεται σε κινητήρια σύνολα, χρωματική παλέτα και τεχνολογία και περιμένει την Έκθεση του Παρισού για να κάνει την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση.