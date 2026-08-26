Το Renault 5 E-Tech electric αναβαθμίστηκε – Τι καινούργιο φέρνει

Το πιο μοδάτο Renault των τελευταίων ετών αναβαθμίζεται σε κινητήρια σύνολα, χρωματική παλέτα και τεχνολογία και περιμένει την Έκθεση του Παρισού για να κάνει την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση.
Το Renault 5 E-Tech electric, το αυτοκίνητο που κέρδισε τις καρδιές του ευρωπαϊκού κοινού με τη ρετρό σχεδίαση και τη μοναδική του προσωπικότητα, δέχεται μια σειρά από στοχευμένες αναβαθμίσεις.
Με ενισχυμένη γκάμα κινητήρων
Η σημαντικότερη είδηση βρίσκεται στη βάση της γκάμας. Η εισαγωγική έκδοση που αποδίδει 95 ίππους (δεν προσφέρεται στην Ελλάδα) αποδίδει πλέον 110 PS, χάρη σε ένα νέο πιο ισχυρό και παράλληλα πιο ελαφρύ ηλεκτροκινητήρα που προέρχεται από την οικογένεια του Twingo E-Tech.
Συνδυάζεται με μια νέα μπαταρία LFP (σιδήρου-φωσφορικού λιθίου) χωρητικότητας 36,5 kWh με τεχνολογία cell-to-pack που είναι σε θέση να προσφέρει αυτονομία έως 305 χιλιόμετρα και να αναπληρώσει την ενέργειά της με ταχύτητα έως και 80 kW.
Περισσότερη ηλεκτρική αυτονομία προσφέρουν και τα υπόλοιπα κινητήρια σύνολα. Χάρη σε αεροδυναμικές βελτιώσεις (νέο κάτω μέρος αμαξώματος και επανασχεδιασμένους καθρέπτες) καθώς και αναβαθμισμένο λογισμικό διαχείρισης της μπαταρίας, η έκδοση Urban Range των 40 kWh των 120 ίππων προσφέρει πλέον τα 315 χλμ. αυτονομίας (από 312 χλμ.).
Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη έκδοση Comfort Range με τη μπαταρία των 52 kWh και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 150 ίππων κερδίζει 20 επιπλέον χιλιόμετρα, φτάνοντας πλέον τα 430 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (από 410 χλμ.).
Smart mode στη θέση του MySense
Η οδηγική εμπειρία απλοποιείται χάρη στο νέο Smart driving mode (που αντικαθιστά τη λειτουργία MySense), το οποίο εναλλάσσει αυτόματα τα προγράμματα Eco, Comfort και Sport ανάλογα με το στυλ οδήγησης.
Για παράδειγμα, ο οδηγός έχει άμεσα στη διάθεσή του την ισχύ του Sport mode κατά την προσπέραση, ενώ το σύστημα γυρίζει αυτόματα σε Eco μόλις επιβραδύνει ή εισέλθει σε έναν οικισμό. Καθώς το μπουτόν αυτό χρησιμοποιείται πλέον λιγότερο, αφαιρέθηκε από το τιμόνι.
Νέα χρώματα και περισσότερη προσωπικότητα
Στο πεδίο της αισθητικής, η χρωματική παλέτα εμπλουτίζεται με τα χρώματα Flame Red και Metallic Schist Grey. Οι αγοραστές έχουν πλέον πρόσβαση σε νέες δυνατότητες εξατομίκευσης, όπως οροφή σε Starry Black, διακοσμητική ρίγα οροφής σε Red ή Warm Titanium, νέες ζάντες με προαιρετικό χρυσό φινίρισμα ως μνεία στο Clio Williams, καθώς και νέα αυτοκόλλητα Vibrant5 και Hyper5 στην οροφή και στα φτερά.
Στην καμπίνα, η υφασμάτινη επένδυση της έκδοσης Iconic αλλάζει από κίτρινη melange (heathered yellow) σε κομψό μπλε melange (heathered blue)Η τεχνολογική αναβάθμιση είναι εξίσου εκτεταμένη.
Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (e-call) είναι πλέον συμβατό με δίκτυα 4G. Παράλληλα, προστέθηκε ένας νέος μαγνητικός ασύρματος φορτιστής smartphone προδιαγραφών Qi2, ο οποίος αποδίδει υψηλότερη ισχύ φόρτισης, επαναφέροντας έως το 50% της μπαταρίας σε μόλις μία ώρα.
Τέλος, το ψηφιακό οικοσύστημα ολοκληρώνεται με την άφιξη του Gemini, του AI βοηθού της Google, μέσω προαιρετικής over-the-air ενημέρωσης του Google Assistant.
Ντεμπούτο στην Έκθεση του Παρισιού
Το αναβαθμισμένο Renault 5 E-Tech electric θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.