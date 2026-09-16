Μπορεί το νέο Renault 5 E-Tech να ταξιδέψει 309 χλμ. και να ανέβει στα 2.100 μέτρα;

Το Renault 5 E-Tech κατάφερε να ολοκληρώσει μια διαδρομή 309 χιλιομέτρων που περιελάμβανε οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο και ανάβαση στα Καρπάθια.

Το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τη ρετρό σχεδίαση και την ενδιαφέρουσα οδική συμπεριφορά του. Παρότι πρόκειται για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με σχετικά μικρή μπαταρία, απέδειξε σε δοκιμή που πραγματοποιήθηκε ότι δεν φοβάται να βγει εκτός των ορίων της πόλης.

Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας του Eurocharge, του ετήσιου οδοιπορικού που διοργανώνει το ρουμανικό Autocritica, ένα Renault 5 σε ειδική έκδοση Roland Garros κατάφερε να ολοκληρώσει μια διαδρομή από το Πιτέστι έως το Άλμπα Ιουλία.

Επρόκειτο για ένα απαιτητικό ταξίδι 309 χιλιομέτρων, το οποίο περιελάμβανε τη διάσχιση των Καρπαθίων μέσω του περίφημου Transalpina, ενός από τους πιο ορεινούς δρόμους της χώρας, όπου το υψόμετρο φτάνει ακόμη και τα 2.145 μέτρα.

Σύμφωνα με το Autocritica, δεν ζητήθηκε από τον οδηγό του Renault 5 να αλλάξει κάτι στον τρόπο οδήγησής του, δεν έκανε δηλαδή κάποια μεγάλη προσπάθεια για να εξοικονομήσει ενέργεια.

Το δρομολόγιο περιελάμβανε κυρίως εθνικό οδικό δίκτυο με όριο τα 90 χλμ./ώρα, παραμονή στον αυτοκινητόδρομο με ταχύτητες έως 130 χλμ./ώρα για το 18% της διαδρομής, καθώς και την έντονη ανάβαση και κατάβαση του ορεινού όγκου. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε υπό ήπιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 25°C.

Παρά τις υψομετρικές προκλήσεις, η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μετρήθηκε στα 12,7 kWh/100 χλμ. Με βάση τη ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας των 52 kWh (από τη συνολική των 55 kWh) και τον κινητήρα των 150 ίππων, το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε μια θεωρητική πραγματική αυτονομία 409 χιλιομέτρων.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η επίδοση αυτή ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με την επίσημη εργοστασιακή μέτρηση κατά το πρότυπο WLTP. Ασφαλώς, το νούμερο αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό της κατανάλωσης σε σχέση με τη χωρητικότητα και όχι από την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας μέχρι το μηδέν.

Παρότι τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν απόδειξη ότι το Renault 5 μπορεί να πετύχει την ίδια επίδοση με περισσότερο κρύο ή παραμένοντας για περισσότερα χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, είναι μια ένδειξη ότι το αυτοκίνητο, εκτός από τον έντονο αστικό χαρακτήρα που το χαρακτηρίζει, μπορεί να ανταπεξέλθει και σε απαιτητικές ορεινές διαδρομές.

Φωτογραφίες: autocritica.ro