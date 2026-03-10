Renault Bridger: Με μήκος κάτω από 4 μέτρα και off-road χαρακτήρα

Η Renault συνεχίζει τη διεθνή της επέκταση, παρουσιάζοντας το Bridger, ένα μικρό SUV με «όπλα» την πρακτικότητα και την εκδρομικό ταλέντο.

Το στρατηγικό της πλάνο για το μέλλον παρουσίασε η μάρκα Renault στο πλαίσιο του οδικού χάρτη του Renault Group που περιλαμβάνει προϊοντική επέλαση, αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και νέα ηλεκτρική πλατφόρμα νέας γενιάς.

Εκ των βασικών στόχων της μάρκας Renault είναι η επιτάχυνση των ρυθμών διεθνούς επέκτασης, στο οποίο θα συνδράμει το λανσάρισμα ενός νέου μοντέλου. Αυτό είναι το Renault Bridger, ένα SUV μήκους κάτω από 4 μέτρα που θα τοποθετείται στην κατηγορία “B” και θα έχει ιδιαίτερα εξωστρεφή χαρακτήρα, εγκαταλείποντας απρόσκοπτα την άσφαλτο.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, κύριο γνώρισμα του μοντέλου είναι το τετραγωνισμένο σχήμα (boxy), διανθισμένο με κοφτές γραμμές και μοντέρνα στιλιστικά στοιχεία όπως το φωτιζόμενο λογότυπο “Renault” στη μπροστινή όψη, το οποίο πλαισιώνεται από φώτα ημέρας σε σχήμα «E».

Το εκτός δρόμου ταλέντο του SUV αντικατοπτρίζουν η απόσταση των 200 χλστ. από το έδαφος, η έντονη παρουσία προστατευτικών περιμετρικά του αμαξώματος, αλλά και η ρεζέρβα στην πίσω θύρα. Σύμφωνα με τη Renault, οι συμπαγείς διαστάσεις του Bridger δεν υπονομεύουν την πρακτικότητα και την άνεση, με το πορτμπαγκάζ να έχει χωρητικότητα 400 λίτρων.

Το Renault Bridger θα βασίζεται στην αρθρωτή πλατφόρμα του ομίλου Renault, γνωστή πλέον ως RGMP Small, ενώ θα διατίθεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικούς ή ηλεκτρικούς, ανάλογα με την αγορά.

Αρχικά θα λανσαριστεί στην Ινδία έως το τέλος του 2027, για να πάρουν σταδιακά σειρά και άλλες διεθνείς αγορές.