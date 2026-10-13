Renault: Επενδύσεις 10 δισ. με στόχο τη μείωση των τιμών

Η Renault επιδιώκει να μειώσει τις τελικές τιμές μέσω της αύξησης της παραγωγικής κλίμακας, της βελτίωσης της αποδοτικότητας στην παραγωγή και του επανασχεδιασμού των προϊόντων.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault ανακοίνωσε σχέδια για επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ στη Γαλλία κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, με παράλληλη αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και μείωση των τιμών των αυτοκινήτων. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, François Provost, έκανε τη σχετική δήλωση σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter στις 3 Οκτωβρίου.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια επενδύσαμε 13 δισ. ευρώ στη Γαλλία και μετασχηματίσαμε πλήρως το παραγωγικό μας σύστημα, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα. Για τα επόμενα πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον το επιτρέπει, θα επενδύσουμε εκ νέου περισσότερα από 10 δισ. ευρώ, προκειμένου να συνεχίσουμε να προωθούμε την ηλεκτροκίνηση και να εργαστούμε για τη μείωση των τιμών των αυτοκινήτων», δήλωσε.

Τα 13 δισ. ευρώ που επενδύθηκαν την τελευταία πενταετία κατευθύνθηκαν στον εξηλεκτρισμό των εργοστασίων, των παραγωγικών συστημάτων και των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η νέα επενδυτική στρατηγική δεν επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στην ολοκλήρωση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, αλλά στο πώς μπορούν να κατασκευάζονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με χαμηλότερο κόστος. Στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται από το «αν υπάρχει ένα προϊόν» στο «αν η τιμή του είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές». Η Renault επιδιώκει να μειώσει τις τελικές τιμές μέσω της αύξησης της παραγωγικής κλίμακας, της βελτίωσης της αποδοτικότητας στην παραγωγή και του επανασχεδιασμού των προϊόντων.

Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Γαλλία αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Τα EV αντιπροσώπευαν το 42% των νέων ταξινομήσεων τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα ηλεκτρικά οχήματα, σημειώνει το Reuters.

Η ανάκαμψη της ζήτησης αποτυπώνεται και στην εγχώρια παραγωγή της Renault. Η γαλλική παραγωγή ανήλθε σε περίπου 500.000 οχήματα το 2025, ενώ ο Provost εκτίμησε ότι το 2026 θα σημειωθεί αύξηση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 25%, κυρίως λόγω της επέκτασης της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων.

«Στην πραγματικότητα, οι όγκοι παραγωγής στα γαλλικά εργοστάσιά μας είναι πλέον υψηλότεροι από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε, εκτιμώντας ότι η σημασία της εγχώριας παραγωγής ανακτά σταδιακά τη βαρύτητά της.

Η στρατηγική της Renault σηματοδοτεί ξεκάθαρα τη δέσμευσή της να διατηρήσει και να ενισχύσει τη Γαλλία ως βασικό παραγωγικό κόμβο της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει μετατρέψει ορισμένα εργοστάσιά της για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις, ενώ οι πρόσθετες επενδύσεις της επόμενης πενταετίας αναμένεται να επιταχύνουν περαιτέρω αυτή την τάση.

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της ανακοίνωσης δεν είναι τόσο το ύψος της επένδυσης, όσο η σαφής μετατόπιση της Renault στο επόμενο στάδιο του ανταγωνισμού: από την «ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης» στη δημιουργία πιο οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων.

Εφόσον η στρατηγική αυτή αποδώσει, η ανταγωνιστικότητα της Renault στην ευρωπαϊκή αγορά μαζικής κατανάλωσης θα εξαρτάται πολύ περισσότερο από τον έλεγχο του κόστους και την ικανότητα μαζικής παραγωγής και λιγότερο από την τεχνολογία των προϊόντων από μόνη της.

Ο Provost έθεσε ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των επενδύσεων ότι θα πρέπει να το επιτρέψουν «η κοινωνική και πολιτική κατάσταση». Στη Γαλλία, το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον γύρω από τις τιμές της ενέργειας και το κόστος εργασίας ενδέχεται να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών. Η Renault φαίνεται, ως εκ τούτου, να προετοιμάζεται να υλοποιήσει τις επενδύσεις σταδιακά, παρακολουθώντας παράλληλα τις εξελίξεις.