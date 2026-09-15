Renault: Eπιταχύνει τους χρόνους παραγωγής αλλά με μέτρο

H μείωση των χρονοδιαγραμμάτων εξέλιξης των οχημάτων είναι καθοριστικής σημασίας.

Η Renault έχει καταστήσει τους ταχύτερους και αποδοτικότερους χρόνους εξέλιξης βασικό πυλώνα της παρουσίασής της προς τους επενδυτές, στο πλαίσιο του σχεδίου Futuready 2030, το οποίο παρουσίασε τον Μάρτιο ο CEO Francois Provost.

Όλα τα αυτοκίνητα θα εξελίσσονται από το στάδιο του «παγώματος του concept» (concept freeze) έως τη δημόσια παρουσίασή τους μέσα σε δύο χρόνια, ώστε να συμβαδίζουν με την ταχύτητα των κορυφαίων ανταγωνιστών -δηλαδή, των κινεζικών brands που λανσάρουν κύματα νέων μοντέλων στην Ευρώπη και κερδίζουν γρήγορα μερίδιο αγοράς.

Ωστόσο, ο Provost λέει ότι τα δύο χρόνια είναι ο ταχύτερος χρόνος στον οποίο θα κινηθεί η Renault, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα και να αποφύγει ελαττώματα και δαπανηρές ανακλήσεις, ακόμη και καθώς οι κινεζικοί ανταγωνιστές κατευθύνονται προς ένα βιομηχανικό πρότυπο των 18 μηνών.

Τα δύο χρόνια αποτελούν πλέον το σύνηθες χρονικό διάστημα για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, έναντι τριών έως πέντε ετών για τους δυτικούς ανταγωνιστές.

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας διάρκειας ενός έτους, η οποία περιλαμβάνει αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες, με στόχο την αντιμετώπιση ανησυχιών ότι η ποιότητα θα μπορούσε να υποβαθμιστεί στην προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης ταχύτητας.

Ο Provost δήλωσε ότι η Renault έχει επιδείξει ιδιαίτερη αυστηρότητα στη διασφάλιση ότι κανένα ελάττωμα δεν θα διαφύγει και ότι η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να βασίζεται σε πραγματικές και όχι προσομοιωμένες συνθήκες δοκιμών.

«Στη Renault, πιστεύουμε πράγματι ότι δύο χρόνια είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα για να διασφαλιστεί η ποιότητα, ιδίως για να πραγματοποιηθούν εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, σε χειμερινές και θερμές συνθήκες, αντιμετωπίζοντας bugs και ούτω καθεξής», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Renault 5, Twingo, νέο Dacia Spring μειώνουν δραστικά τους χρόνους εξέλιξης

Η Renault έχει ήδη αρχίσει να λανσάρει μοντέλα με το χρονοδιάγραμμα της «ταχύτητας της Κίνας». Το ηλεκτρικό μικρό hatchback Renault 5 ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και παρουσιάστηκε στο κοινό στο Σαλόνι γης Γενεύηε τον Φεβρουάριο του 2024, δηλαδή περίπου τρία χρόνια αργότερα. Το ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο πόλης Renault Twingo χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια από την ανακοίνωσή του, τον Νοέμβριο του 2023, έως το άνοιγμα των πρώτων παραγγελιών, τον Δεκέμβριο του 2025.

Η δεύτερη γενιά του Dacia Spring, χρειάστηκε 16 μήνες για να εξελιχθεί από το στάδιο του «παγώματος του concept» (concept freeze) έως την έναρξη της παραγωγής, σύμφωνα με τη Renault.

Στην περίπτωση των Twingo και Spring, αυτή η ταχύτητα επιτεύχθηκε με τη βοήθεια μηχανικών στη Σαγκάη, στο Ampere China Development Center. Η Renault υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μεταφέρει αυτή τη διαδικασία εξέλιξης στα αυτοκίνητα που αναπτύσσονται αποκλειστικά στην Ευρώπη, στο τεχνικό της κέντρο έξω από το Παρίσι και στο ιδιόκτητο κέντρο R&D της Dacia στη Ρουμανία.

Στο πλαίσιο του σχεδίου Futuready 2030 του Provost, η Renault ανέφερε ότι «δεδομένης της ταχείας εξέλιξης των τεχνολογιών, των διαρκώς μεταβαλλόμενων προσδοκιών των πελατών, του έντονου ανταγωνισμού -ιδιαίτερα από τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων- η μείωση των χρονοδιαγραμμάτων εξέλιξης των οχημάτων είναι καθοριστικής σημασίας».

Για να το πετύχει αυτό, η Renault χρησιμοποιεί περισσότερα εργαλεία AI και «ψηφιακά δίδυμα» (digital twins), τα οποία παρακολουθούν παράλληλα την πραγματική διαδικασία εξέλιξης.