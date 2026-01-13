Renault Filante: Αυτό είναι το μεγαλύτερο SUV της γαλλικής εταιρείας

Αποκαλύφθηκε και επίσημα το πιο μεγάλο SUV της Renault, με μήκος 4,92 μ., που κινείται με υβριδικό σύστημα 250 ίππων.

Η νέα ναυαρχίδα της Renault ακούει στο όνομα Filante. Δημιουργήθηκε για να τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας της γαλλικής φίρμας, έχοντας ως προορισμό τις αγορές της Νοτίου Κορέας, Νοτίου Αμερικής και της Μέσης Ανατολής.

Εφοδιάζεται με υβριδική τεχνολογία για την κίνησή του, αλλά και πλούσια γκάμα συστημάτων άνεσης και ασφάλειας. Η πρεμιέρα του έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο στη Νότιο Κορέα, ενώ θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος του έτους ή τις αρχές του 2027 και το ντεμπούτο του στη Νότια Αμερική, αλλά και τη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά τις διαστάσεις του, έχει μήκος 4.915 χλστ., πλάτος 1.890 χλστ., ύψος 1.635 χλστ. και τοποθετείται στη μεγάλη κατηγορία των D-SUV. Σχεδιαστικά υιοθετεί στοιχεία που προέκυψαν από τη συνεργασία των Γάλλων σχεδιαστών με αυτούς από τη Νότια Κορέα. Παντρεύει αρμονικά στοιχεία από SUV και κουπέ, με χαρακτηριστικό το τελείωμά του και την οροφή που χαμηλώνει έντονα, δημιουργώντας αυτή την αίσθηση.

Η φωτεινή υπογραφή του μοντέλου αντλεί έμπνευση από το σήμα τη Renault και είναι τρισδιάστατη, χαρίζοντας πιο φουτουριστική εικόνα στο Filante. Στον εντυπωσιασμό συμβάλουν και μεγάλοι 20 ιντσών τροχοί, με την ιδιαίτερη σχεδίαση.

Περνώντας στο εσωτερικό, διαπιστώνεις με την πρώτη επαφή τη δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της παρεχόμενης τεχνολογίας και την αίσθηση άνεσης που προσφέρει και το κάνει να μοιάζει με το σαλόνι του σπιτιού σου.

Η αρχιτεκτονική σχεδίασης είναι οριζόντια, με τις οθόνες να καταλαμβάνουν όλη την επιφάνεια του ταμπλό. Τρεις στον αριθμό, τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη, έχουν διαγώνιο 12,3 ίντσες και προσφέρουν όλες τις πληροφορίες που θα αναζητήσει οδηγός και συνοδηγός. Ένα μεγάλο head-up display 25,6 ιντσών συμπληρώνει την εικόνα, που έχει σε πρωταγωνιστικό ρόλο την τεχνολογία.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ποιότητα, με χρήση βιώσιμων υλικών, που δίνουν μια οικολογική διάσταση στο μοντέλο της Renault. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.820 χλστ. συμβάλει στην άνεση, με τους χώρους να είναι άπλετοι, τόσο για τους επιβαίνοντες, όσο και για τις αποσκευές τους, με όγκο 633 έως 2.050 λίτρων.

Το νέο Renault Filante εφοδιάζεται με ένα υβριδικό σύστημα που αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με απόδοση 150 ίππους και 250 Nm ροπής και δυο ηλεκτροκινητήρες 100 kW (136 ίπποι) και 60 kW (82 ίπποι), με 320 Nm ροπής. Η συνδυαστική ισχύς είναι 250 ίπποι και η ροπή ανέρχεται στα 565 Nm. Για τη μετάδοση φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DHT Pro 3 σχέσεων, ενώ η μπαταρία είναι χωρητικότητας 1,64 kWh.

Τέλος, αναβαθμισμένη είναι η σουίτα συστημάτων ασφάλειας ADAS, που περιλαμβάνει τρία νέα συστήματα: τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή συγκρούσεων, τον ψηφιακό εσωτερικό καθρέφτη και το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιών. Οι αναβαθμίσεις γίνοντας over-the-air, χωρίς ανάγκη επίσκεψης σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Το νέο Renault Filante δεν είναι διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά υπάρχει πιθανότητα να δούμε τις τεχνολογίες του να βρίσκουν εφαρμογή σε μοντέλα της γαλλικής φίρμας που κυκλοφορούν στην ήπειρό μας.

