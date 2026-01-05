Renault Filante: Νέο SUV με premium άρωμα

Η γαλλική μάρκα στρέφει το βλέμμα της σε premium μονοπάτια μέσω του Filante, ενός νέου crossover που αρχικά θα είναι διαθέσιμο στη Νότια Κορέα.

Ένα νέο SUV που θα διακρίνεται για τον πολυτελή του χαρακτήρα ετοιμάζει η Renault, στο πλαίσιο της στρατηγικής της επέκτασης σε αγορές εκτός Ευρώπης.

Όπως αναφέρει η γαλλική μάρκα, το μοντέλο – υπό την ονομασία Filante- θα κατασκευάζεται στο Busan της Νότιας Κορέας, η οποία θα αποτελέσει και τη χώρα που θα διατεθεί αρχικά, προτού σταδιοδρομήσει και σε άλλες αγορές.

Με το Filante η Renault αναδεικνύει τη λαμπερή κληρονομία της: για τη σχεδίαση του crossover άντλησε έμπνευση από το Etoile Filante, ένα θρυλικό μονοθέσιο εμπνευσμένο από την αεροπορία. Σχεδιάστηκε για να καταρρίψει ρεκόρ ταχύτητας και παρουσιάστηκε το 1956.

Το όνομα του crossover παραπέμπει επίσης στο Filante Record 2025, ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο που σημείωσε νέο ρεκόρ ενεργειακής απόδοσης στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

«Η Κορέα διαθέτει εξαιρετική δυναμική στις κατηγορίες D και E. Γι’ αυτό η Κορέα είναι τόσο σημαντική για τη Renault. Το Filante είναι το δεύτερο μοντέλο νέας γενιάς στο πλαίσιο του Renault International Game Plan 2027 που σχεδιάζεται στην Κορέα. Απεικονίζει το όραμά μας για ένα ξεχωριστό και τολμηρό crossover, μια δυναμική έκφραση της παγκόσμιας αναβάθμισης της Renault σε ανώτερη κατηγορία. Ενσαρκώνει τέλεια τις γαλλικές ρίζες της μάρκας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Nicolas Paris, Διευθύνων Σύμβουλος Renault Korea.

Οι αναλυτικές λεπτομέρειες για το νέο μοντέλο θα αποκαλυφθούν στη Νότια Κορέα στις 13 Ιανουαρίου στις 8:00 π.μ. (CET), ενώ η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά και σε επανάληψη στην ψηφιακή πλατφόρμα εκδηλώσεων της Renault.