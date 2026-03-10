To Renault Group ανακοινώνει φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον που περιλαμβάνουν την παρουσίαση περισσότερων από 30 νέων μοντέλων.

Το Renault Group παρουσίασε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030, με την ονομασία futuREady, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός –ιδιαίτερα από τις κινεζικές εταιρείες– γίνεται ολοένα πιο έντονος.

Η νέα στρατηγική του γαλλικού ομίλου εμπεριέχει τα… αναμενόμενα: αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, νέες εφαρμογές με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και βαθύτερη αυτοματοποίηση στον τομέα της παραγωγής. Και όλα αυτά σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κόστος και ταυτόχρονα να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Στο επίκεντρο του σχεδίου futuREady βρίσκεται η παρουσίαση 36 νέων μοντέλων έως το 2030, εκ των οποίων τα 16 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Η ανάπτυξή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν κύκλο περίπου δύο ετών. Σημαντικό ρόλο στο μέλλον του γαλλικού ομίλου θα έχει και η Dacia. Η μάρκα χαμηλού κόστους σχεδιάζει να επεκτείνει την ηλεκτρική της γκάμα από ένα σε τέσσερα νέα EV, ενισχύοντας τη θέση της στην κατηγορία.

Παράλληλα, η παραγωγή πρόκειται να περάσει σε μια νέα εποχή αυτοματοποίησης. Στα εργοστάσια της Renault θα εισαχθούν 350 ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία θα αναλαμβάνουν βαριές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες. Την ίδια στιγμή η Τεχνητή Νοημοσύνη θα παρακολουθεί περισσότερα από 1.000 σημεία ποιοτικού ελέγχου στη διαδικασία παραγωγής, με στόχο τη μείωση των διακοπών λειτουργίας των εργοστασίων κατά 50% και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 25%.

Την ίδια στιγμή, η Renault αναπτύσσει μια νέα ηλεκτρική πλατφόρμα επόμενης γενιάς που φιλοδοξεί να μειώσει έως και 40% το κόστος ανάπτυξης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιτρέποντας την παραγωγή πιο προσιτών μοντέλων.

Με το futuREady, ο γαλλικός όμιλος επιχειρεί να συνδυάσει την τεχνολογική μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση με ένα πιο αποδοτικό βιομηχανικό μοντέλο, δημιουργώντας τις βάσεις για μια νέα εποχή στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.