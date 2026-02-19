Renault: Σχέδιο για την κατασκευή compact ηλεκτρικών μοντέλων στην Ισπανία

Ο Όμιλος Renault ήδη προλειαίνει το έδαφος για την περαιτέρω διείσδυσή του στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Σχέδιο για την κατασκευή της νέας γενιάς των compact ηλεκτρικών μοντέλων του στο εργοστάσιό του στην Palencia της Ισπανίας μελετά ο Όμιλος Renault, όπως δήλωσε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ο διευθύνων σύμβουλος Francois Provost, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το 2025.

Ο όμιλος, ο οποίος μέχρι σήμερα κατασκεύαζε όλα τα ηλεκτρικά του οχήματα σε εργοστάσια στη Γαλλία, επεκτείνει τη γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων του, ωστόσο, όπως όλες οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από χαμηλού κόστους Κινέζους κατασκευαστές.

Η Renault ήδη πραγματοποιεί την αντεπίθεσή της με το Twingo E-Tech Electric που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, προτάσσοντας παιχνιδιάρικο στιλ και πρακτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται το φθηνό ηλεκτρικό της Dacia που με τιμή γύρω στα 15.000 ευρώ αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης.