Η Tesla παραπλάνησε την Ευρώπη για την αυτόνομη οδήγηση; – Τι υποστηρίζει το Reuters

Η Tesla επιδιώκει να λάβει έγκριση από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για το FSD με παραπλανητικά στοιχεία, σύμφωνα με δημοσιεύμα του Reuters.

Παραπλανητικά στατιστικά στοιχεία παρουσίασε στις ρυθμιστικές αρχές της Σουηδίας και της Ολλανδίας η Tesla, με σκοπό να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή έγκριση για το σύστημα αυτόνομης οδήγησης «Full Self-Driving» (FSD), σύμφωνα με το Reuters.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα από το Reuters αποκάλυπτε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Elon Musk, καθώς και άλλα διευθυντικά στελέχη, επικαλούνται δεδομένα που υποτίθεται ότι αποδεικνύουν πως το σύστημα FSD προσφέρει έως και δέκα φορές μεγαλύτερη ασφάλεια στην οδήγηση σε σχέση με τον άνθρωπο.

Ωστόσο, η ανάλυση του ειδησεογραφικού πρακτορείου φέρνει στο φως αρκετές παραπλανητικές συγκρίσεις δεδομένων που διογκώνουν τους ισχυρισμούς της εταιρείας.

Η πρώτη έγκριση από την Ολλανδία

Τα παραπλανητικά στοιχεία κατατέθηκαν σε ευρωπαϊκούς φορείς με σκοπό το σύστημα αυτό να πάρει έγκριση και να βοηθήσει τη μάρκα να ανακάμψει εμπορικά στη Γηραιά Ήπειρο. Στο πλαίσιο αυτό, το Reuters υποστηρίζει ότι η Tesla προσέγγισε την ολλανδική αρχή οδικών μεταφορών (RDW) στα τέλη του 2024 για να ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, υποστηρίζοντας σε σχετική επιστολή ότι η αυξημένη χρήση του FSD οδηγεί σε ασφαλέστερους δρόμους. Σημειώνεται ότι το σύστημα παρέχεται με μηνιαία συνδρομή και, παρότι μπορεί να κατευθύνει το όχημα υπό ορισμένες συνθήκες, απαιτεί την πλήρη προσοχή του οδηγού.

Μετά από έναν χρόνο δοκιμών, ο ολλανδικός φορέας RDW ενέκρινε τον Απρίλιο τη χρήση του FSD εντός των συνόρων της χώρας και πλέον ζητά την έγκρισή του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν και ολλανδικός οργανισμός αρνήθηκε να σχολιάσει τις παρατυπίες που εντόπισε το Reuters, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του δεν βασίζεται στους ισχυρισμούς της εταιρείας αλλά είναι αποτέλεσμα δικών του δοκιμών σε δημόσιους δρόμους και πίστες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν έλαβε υπόψη του τα στατιστικά της Tesla.

Παρόμοιο αίτημα στη Σουηδία

Αμέσως μετά την απόφαση του RDW, στέλεχος της Tesla απέστειλε παρόμοιο αίτημα στις σουηδικές αρχές, επισυνάπτοντας μια παρουσίαση με τον ισχυρισμό ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν το αυτόνομο σύστημα FSD μπορούν να διανύσουν 7 φορές μεγαλύτερη απόσταση χωρίς να σημειωθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα σε σχέση με έναν μέσο Αμερικανό οδηγό.

Η παρουσίαση υποστήριζε μάλιστα ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να σώσει εώς 32.000 ζωές και αποτρέψει σχεδόν δύο εκατομμύρια τραυματισμούς.

Reuters: Παραπλανητικά τα στοιχεία

Ειδικοί αναλυτές, σύμφωνα με το Reuters, αναφέρουν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι άκρως παραπλανητικοί, καθώς προϋποθέτουν ότι κάθε όχημα στους αμερικανικούς δρόμους, συμπεριλαμβανομένων των φορτηγών και των μοτοσικλετών, θα ήταν δυνατό να αντικατασταθεί από ένα Tesla με σύστημα FSD.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι η Tesla συγκρίνει τον αριθμό των ατυχημάτων που είχαν εμπλοκή τα δικά της οχήματα μόνο εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί οι αερόσακοι, με τον γενικό δείκτη ατυχημάτων των ΗΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει πολύ πιο ήπιες συγκρούσεις. Παράλληλα, γίνεται σύγκριση με τον αμερικανικό στόλο οχημάτων που είναι παλαιότερος, παραβλέποντας ότι τα νέα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη ενσωματώνουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών εξέφρασε από την πλευρά του έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν αναξιόπιστα στοιχεία από τις ΗΠΑ σε Ευρωπαίους ρυθμιστές.

Τι αναφέρει το Reuters για την Ελλάδα

Τους επόμενους μήνες, εκπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ θα κληθούν να ψηφίσουν για τη νομιμοποίηση του συστήματος, όμως στο μεταξύ, μεμονωμένες χώρες μπορούν να προχωρήσουν αυτόνομα στην έγκριση του συστήματος.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ελλάδας, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, εξέφρασε την πρόθεση να εγκρίνει το σύστημα, με το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών να επικαλείται δεδομένα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που δείχνουν σημαντική μείωση των ατυχημάτων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν τα στοιχεία αυτά προέρχονται απευθείας από την έκθεση της Tesla.

Τα μηνύματα των οδηγών

Οι ρυθμιστικές αρχές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατακλυστεί από μηνύματα οδηγών που επικαλούνται στατιστικά στοιχεία της Tesla και ζητούν την ταχεία έγκριση του FSD. Συγκεκριμένα, αρκετοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Tesla, επικαλούμενοι τις εκθέσεις της μάρκας, ζητούν από τη Νορβηγία να ανάψει το πράσινο φως για το σύστημα FSD.

Ο Stein-Helge Mundal της Νορβηγικής Διοίκησης Δημόσιων Οδών απάντησε σε αρκετούς φίλους της μάρκας, λέγοντας ότι τα στοιχεία της Tesla «παράγονται από την ίδια την εταιρεία».

Πηγή: Reuters