Reuters: Τι δίνει ο Τραμπ στην Audi ως αντάλλαγμα για το εργοστάσιο των 4 δισ.

Η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προσφέρει ένα ευρύ πρόγραμμα δασμολογικών ελαφρύνσεων για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), έχει υποσχεθεί στην Audi, την πολυτελή θυγατρική της Volkswagen, ελαφρύνσεις στους δασμούς, προκειμένου να εξασφαλίσει την κατασκευή εργοστασίου συναρμολόγησης ύψους 4 δισ. δολαρίων στην πολιτεία της Τζόρτζια, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν στελέχη της Audi ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να προσφέρει ένα ευρύ πρόγραμμα δασμολογικών ελαφρύνσεων για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή στις ΗΠΑ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε ιδιωτικό επίπεδο.

Η εφημερίδα Wall Street Journal είχε δημοσιεύσει νωρίτερα λεπτομέρειες για το σχέδιο.

Tι ζητάει η Audi

Οι δύο πηγές ανέφεραν ότι η Audi έχει πιέσει τις ΗΠΑ να μειώσουν τους δασμούς 15% που επιβάλλονται στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 7,5%. Ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου αναμενόταν να συμφωνήσει σε ένα ποσοστό της τάξης του 10%.

Το πρόγραμμα δασμολογικών ελαφρύνσεων, οι λεπτομέρειες του οποίου ενδέχεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν και άλλες επενδύσεις αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ που έχουν ήδη ανακοινωθεί, πρόσθεσαν οι πηγές.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο. Η Audi αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το εργοστάσιο στη Τζόρτζια

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, βρέθηκε την Κυριακή δίπλα στον Τραμπ, σε προεκλογική συγκέντρωση στη Τζόρτζια, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να κατασκευάσει εργοστάσιο συναρμολόγησης, το οποίο θα παράγει 200.000 SUV ετησίως.

«Της απόφασης αυτής προηγήθηκαν πολλοί μήνες προσεκτικού σχεδιασμού και εντατικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ντέλνερ.

«Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε προσκαλεί, αποδέχεσαι την πρόσκληση. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός προς το αξίωμα και προς τη χώρα στην οποία επενδύουμε», σημείωσε.

Το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για την επένδυση, προκειμένου αυτή να προχωρήσει.

Στη Γερμανία, οι δασμοί έχουν εντείνει τις πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά και τις εντάσεις μεταξύ της διοίκησης της Volkswagen και των εργαζομένων της, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με περικοπές θέσεων εργασίας και ενδεχόμενο κλείσιμο εργοστασίων.

Πόσο κοστίζουν οι δασμοί στην Audi

Οι δασμοί του Τραμπ στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα εξαρτήματα κόστισαν στην Audi περίπου 1,2 δισ. ευρώ πέρσι, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η εταιρεία, καθώς εισάγει όλα τα οχήματά της που προορίζονται για την αμερικανική αγορά από την Ευρώπη ή το Μεξικό.

Οι επικριτές των δασμών υποστηρίζουν ότι έχουν προκαλέσει ζημιά και στην ίδια την αμερικανική αγορά, καθώς έχουν αυξήσει τις τιμές των οχημάτων και έχουν καθυστερήσει ορισμένες επενδύσεις αυτοκινητοβιομηχανιών.

Σύμφωνα με την Audi, η επένδυση θα δημιουργήσει περίπου 4.500 θέσεις εργασίας. Οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το επόμενο έτος, ενώ η έναρξη της παραγωγής τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 2030.